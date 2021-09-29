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忌憚工會？馬斯克批評拜登政府對特斯拉有「偏見」

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克抱怨沒被邀請參加的白宮電動車推廣活動。8月5日那天，美國總統拜登簽署有關電動車的行政命令時，和與會人士相談甚歡。 歐新社
特斯拉執行長馬斯克抱怨沒被邀請參加的白宮電動車推廣活動。8月5日那天，美國總統拜登簽署有關電動車的行政命令時，和與會人士相談甚歡。 歐新社

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克周二（28日）說，美國總統拜登和他的行政團隊對特斯拉有「偏見」，所以在前一陣子白宮舉辦宣揚電動車的活動時，沒有邀請特斯拉參與。

馬斯克周二在比佛利山舉行的編碼大會（Code Conference）上，提及現在的美國政府「不是最友善的」，受到工會組織過多影響。他說，他更想看到一個較為中間派的總統。

馬斯克說：「他（拜登）一次都沒提特斯拉，讚美通用和福特領導電動車的俄國革命。」「這不是個最友善的政府，似乎受制於工會。」

特斯拉總部位於加州的Palo Alto，旗下Fremont廠大約僱用1萬名員工。彭博資訊說，汽車工會曾多次試著要在該廠組織工會，但沒有成功。

特斯拉 馬斯克 拜登

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