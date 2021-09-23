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另類激將法！美國殯儀館宣傳「別去打疫苗」 創意廣告籲接種

香港01 / 歐敬洛
美國北卡羅來納州的夏洛特市，近日有部宣傳「別去打疫苗」的貨車在街上遊走。 圖擷自twitter
美國北卡羅來納州的夏洛特市，近日有部宣傳「別去打疫苗」的貨車在街上遊走。 圖擷自twitter

美國近日有一輛黑色的宣傳車，掛著海報大字寫著「別去打疫苗」。正當人們都想著這會是一個什麼反疫苗組織團體的宣傳時，看清楚一點，下方的公司竟然是——殯儀館

「別去打疫苗，我們很快會相見。」一間名為Wilmore Funeral Home殯儀館近日掛起了這樣的宣傳廣告。貨車在美國北卡羅來納州的夏洛特市遊走，吸引了人們的注目，引起話題。

這宣傳廣告就像是說著，若不去打疫苗，很快就會被送進殯儀館一樣。

到底是哪間殯儀館那麼有膽量掛起如此「挑釁」的廣告？點進貨車上寫著的殯儀館網址，卻發現裡頭並不是殯儀服務，而是寫著「快去打疫苗！」的主頁，再按下去，會被帶往StarMed的網頁。StarMed是當地的醫療機構，提供新冠疫苗注射服務。

點進宣傳車上的殯儀館網址，寫著「快去打疫苗，否則我們很快相見」。圖擷自Wilmore Funeral Home
點進宣傳車上的殯儀館網址，寫著「快去打疫苗，否則我們很快相見」。圖擷自Wilmore Funeral Home

Wilmore Funeral Home殯儀館事實上並不存在，廣告由公司BooneOakley設計。負責人在接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時表示，他們認為現在是時候宣傳讓更多人接種疫苗。

在北卡羅來納州，有約48.8%的居民完成兩劑新冠疫苗的接種，略為落後全國平均55.4%的接種率。

但由於傳統疫苗宣傳似乎不太奏效，公司想出用這種方法，達到宣傳效果。特別是當美國各地政府正在大力宣傳接種疫苗的時候，一架廣告車大字寫著「別去打疫苗」，更容易吸引目光。

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文章授權轉載自《香港01》

新冠疫苗 廣告 殯儀館

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