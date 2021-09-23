快訊

加入CPTPP須開放日本食品？ 政院提3原則處理福島食品

爭奪「梅克爾2.0」之戰？專訪2021德國大選Q&A

馬斯克低調擴廠？加州市長宣告特斯拉新儲能電池廠動土

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
美國加州拉斯羅普市市長達利瓦爾22日於臉書貼文表示，特斯拉生產工業級儲能電池的新廠在該市動土。擷自臉書@Sonny Dhaliwal
美國加州拉斯羅普市市長達利瓦爾22日於臉書貼文表示，特斯拉生產工業級儲能電池的新廠在該市動土。擷自臉書@Sonny Dhaliwal

在距離美國加州矽谷約兩小時車程的拉斯羅普市（Lathrop），市長達利瓦爾（Sonny Dhaliwal）周三上臉書貼文說，特斯拉（Tesla）一座新的超級工廠（Megafactory）已在他的城市舉行動土儀式，預定生產要賣給電廠的儲能電池產品Megapack。引人注意的是，貼文秒刪後又重貼。

達利瓦爾說：「我們以成為超級工廠的家鄉為傲。綠色能源的未來就出自我們的社區。」

拉斯羅普市一直是特斯拉的倉儲和物流業務所在地，屬聖華金郡（San Joaquin），毗鄰阿拉美達郡（Alameda County），特斯拉在那裡的佛利蒙市（Fremont）設有旗艦車廠。

目前在內華達州工廠生產電池組的特斯拉並未回應置評要求，達利瓦爾市長辦公室也沒有答覆為什麼先前刪除原始貼文的問題。

如果特斯拉在拉斯羅普擴廠的消息屬實，表示特斯拉未放棄在加州發展業務。特斯拉執行長馬斯克去年12月搬到德州，並大肆批評加州的政策，外界關注特斯拉是否會把業務搬離加州。該公司正在奧斯汀蓋新廠，生產電動休旅車Model Y和電動皮卡Cybertruck。

特斯拉 馬斯克 矽谷

延伸閱讀

影／男報警稱遭特斯拉撞倒 行車紀錄器直擊自導自演罪證

挪威一位特斯拉車主喜迎Model Y　卻在車內發現中國火腿腸！

嘉縣台3線特斯拉疑過彎失控 飛越護欄衝入檳榔園

馬斯克將推特斯拉全自駕功能 美運安負責人說此時不妥

相關新聞

中美爭霸的「殘酷距離」：兩強相遇東南亞的矛盾競賽？

中國在東南亞地區足跡日益擴大，其力量彷彿沛然莫之能禦，要將中國社會與東南亞社會愈綁愈緊，全東南亞瀰漫著一股往「扈從」、配合中國方向前進的明顯趨勢，但與此同時，對許多東南亞人來說，中國有個缺點：中國太近、太無所不在。中國的龐大和迫近，教許多東南亞人喘不過氣，美國的問題則是反過來——與東南亞有所謂的「殘酷距離」（tyranny of distance），而且讓東南亞人覺得交往態度有一搭沒一搭時斷時續。

馬斯克低調擴廠？加州市長宣告特斯拉新儲能電池廠動土

在距離美國加州矽谷約兩小時車程的拉斯羅普市（Lathrop），市長達利瓦爾（Sonny Dhaliwal）周三上臉書貼文...

來自台灣的「矽谷半導體女王」蘇姿丰 成為拜登科技顧問

白宮22日公布科技顧問委員會成員，其中包括來自台灣台南的美國處理器大廠超微（AMD）總裁兼執行長、電機工程師蘇姿丰（Lisa Su），她接手超微帶領公司轉虧為盈，被媒體形容為「矽谷半導體女王」，中國大陸科技圈稱其為「蘇媽」。

遭爆稅務詐欺 川普提告姪女和紐時求償1億美元

美國前總統川普21日控告姪女瑪莉和紐約時報，稱他們參與「陰險密謀」，不當獲取他的稅務資料，並求償1億美元。先前紐時因揭露...

川普留在白宮的這樣物品 氣得拜登飆罵F開頭四字經

美國總統拜登今年1月搬進白宮時，看見前任川普留下一堆東西待清，包括巨大的螢幕讓川普練習高球技巧以及將全世界最知名的高球場...

眾院通過法案 注資聯邦政府避免10月關門

眾院21日晚以民主黨為主通過法案，注資給聯邦政府運作，以免在10月被迫關門，同時取消舉債上限，以便增加天災紓困資金、資助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。