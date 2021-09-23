馬斯克低調擴廠？加州市長宣告特斯拉新儲能電池廠動土

在距離美國加州矽谷約兩小時車程的拉斯羅普市（Lathrop），市長達利瓦爾（Sonny Dhaliwal）周三上臉書貼文說，特斯拉（Tesla）一座新的超級工廠（Megafactory）已在他的城市舉行動土儀式，預定生產要賣給電廠的儲能電池產品Megapack。引人注意的是，貼文秒刪後又重貼。

達利瓦爾說：「我們以成為超級工廠的家鄉為傲。綠色能源的未來就出自我們的社區。」

拉斯羅普市一直是特斯拉的倉儲和物流業務所在地，屬聖華金郡（San Joaquin），毗鄰阿拉美達郡（Alameda County），特斯拉在那裡的佛利蒙市（Fremont）設有旗艦車廠。

目前在內華達州工廠生產電池組的特斯拉並未回應置評要求，達利瓦爾市長辦公室也沒有答覆為什麼先前刪除原始貼文的問題。

如果特斯拉在拉斯羅普擴廠的消息屬實，表示特斯拉未放棄在加州發展業務。特斯拉執行長馬斯克去年12月搬到德州，並大肆批評加州的政策，外界關注特斯拉是否會把業務搬離加州。該公司正在奧斯汀蓋新廠，生產電動休旅車Model Y和電動皮卡Cybertruck。