快訊

黨主席投票倒數計時 韓國瑜李四川熱線說了這些

數位五倍券該不該共同綁定？ 適合對象、好處、方法一次看

美國航太總署分拆部門 因應太空之旅日益商業化

中央社 / 華盛頓21日綜合外電報導

美國國家航空暨太空總署的人類太空飛行部門將分為兩個單位，其一致力於日後將著手展開的龐大月球和火星計畫，另個部門則是負責國際航空站及其他距離較接近地球的太空任務。

路透社報導，這項組織重整是由國家航空暨太空總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）親自宣布，顯示NASA與美國太空探索科技公司（SpaceX）等民間企業之間關係的演變。SpaceX等民營業者使太空之旅日益商業化，而NASA主導美國的太空飛行領域長達數十年。

尼爾森表示，NASA加強發展探索外太空的計畫之際，近來在低地球軌道的太空飛行與商業投資激增，促成這次的部門分拆。

尼爾森在新聞簡報中說：「今天不只是組織改造而已，這是要為未來20年奠定基礎，在不斷成長的太空經濟中確立NASA的未來特色。」

這次的組織改造之舉，分拆NASA的人類探索與行動任務局（Human Exploration and Operations MissionDirectorate）為兩個部門。人類探索與行動任務局目前由陸德斯（Kathy Lueders）領導。

部門分拆後，新成立的探索系統發展任務局（Exploration Systems Development Mission Directorate）仍將由身兼副署長的陸德斯帶領，致力於推動NASA最雄心勃勃的長期太空方案，包括2024年重返月球的「阿提米絲」（Artemis）計畫，以及最終送人探索火星的計畫。

退休的副署長佛里（James Free）則將負責新成立的太空行動任務局（Space Operations MissionDirectorate），他曾主管NASA的太空站及商業機員與貨運方案。

佛里的部門主要是負責監管較為常規的火箭發射及太空飛行活動，包括涉及太空站的任務與低地球軌道民營化，以及一旦實現重返月球，將維持登月任務的運作。

太空 NASA 火星

延伸閱讀

《寶可夢大集結》手機版今日正式上線 新增太空主題耿鬼與「小隊」系統

線上交易火 帶旺概念股

拿自己球棒換對手首轟球 道奇球星稱受布萊恩啟發

平民上太空頭一遭 進入軌道停留數日將返地球

相關新聞

遭爆稅務詐欺 川普提告姪女和紐時求償1億美元

美國前總統川普21日控告姪女瑪莉和紐約時報，稱他們參與「陰險密謀」，不當獲取他的稅務資料，並求償1億美元。先前紐時因揭露...

川普留在白宮的這樣物品 氣得拜登飆罵F開頭四字經

美國總統拜登今年1月搬進白宮時，看見前任川普留下一堆東西待清，包括巨大的螢幕讓川普練習高球技巧以及將全世界最知名的高球場...

眾院通過法案 注資聯邦政府避免10月關門

眾院21日晚以民主黨為主通過法案，注資給聯邦政府運作，以免在10月被迫關門，同時取消舉債上限，以便增加天災紓困資金、資助...

保險與醫院糾紛… 早產兒夭折 父母竟被催討25萬醫藥費

2018年聖誕節前夕，孕婦布特妮‧藍恩(Brittany Giroux Lane)在紐約西奈山西醫院(Mount Sin...

密州唐氏症墮胎禁令 上訴法院重審 爭議法案再上檯面

密蘇里州於2019年通過、禁止在懷孕第八周前後墮胎的全面限制墮胎法律，其中也「禁止僅因胎兒確診為唐氏綜合症而墮胎」；位在...

民主黨擬立法限縮總統職權 水門案、越戰來最大規模

民主黨國會議員打算立法限縮總統職權，讓美國真正走入「後川普」時代，目標是通過水門案、越戰以來最大規模的限制行政權法案。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。