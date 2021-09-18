SpaceX送平民上太空 4旅客與湯姆克魯斯通話

4名旅客今天搭乘SpaceX的太空船，以2萬8162公里的時速繞行地球軌道，期間除與好萊塢明星湯姆克魯斯通話，還實況轉播他們在太空船上生活的情況。

馬斯克（Elon Musk）的美國太空探索科技公司（SpaceX）首趟太空之旅任務為期3天，15日在美國佛羅里達州升空後，將於太平洋時間明天下午4時6分（台北時間19日7時6分）降落在大西洋後結束。

任務控制中心表示，團隊成員艾薩克曼（JaredIsaacman）、普羅克特（Sian Proctor）、阿索諾（Hayley Arceneaux）、森布羅斯基（ChrisSembroski）今天在太空船上和想在太空拍片的湯姆克魯斯（Tom Cruise）通話。

這項名為Inspiration4的太空任務，是史上首次沒有專業太空人執行。Inspiration4的推特帳號發文說：「羅克（Rook）、諾瓦（Nova）、韓克斯（Hanks）、李奧（Leo）在太空中和湯姆克魯斯分享了他們的體驗。」

湯姆克魯斯。路透資料照片

羅克、諾瓦、韓克斯、李奧是SpaceX「乘龍」（Dragon）太空船4名乘客的呼號。

那則推文也寫道，「獨行俠，你可以隨時做我們的僚機」，並放上電影「捍衛戰士」（Top Gun）的片段。湯姆克魯斯在那部電影中，飾演呼號為「獨行俠」（Maverick）的菁英飛行員。

去年，前美國國家航空暨太空總署（NASA）署長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）宣布一項拍片計畫，由湯姆克魯斯擔綱主角，將在國際太空站（InternationalSpace Station）零重力環境下拍攝。

這4名組員今天與任務控制中心進行10分鐘的視訊，分享他們在太空中的體驗。42歲的美國空軍退役軍人森布羅斯基還創下太空船歷史，拿出烏克麗麗在零重力環境下彈了幾個音。

任務指揮官艾薩克曼說：「我知道我們是多麼幸運，才有辦法來到這裡。」