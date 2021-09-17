快訊

中秋連假首日國道最塞 嚴防這6地雷路段下午再出發

徐若瑄茶泡飯聚會走調！王力宏違反自主管理規範被譙翻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美墨邊境萬頭鑽動航拍畫面流傳 FAA突頒無人機臨時禁令

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
美國德州德里歐市市與墨西哥邱達德阿庫尼亞市相連的國際橋下近日聚集著數千移民，航拍畫面可見到大量移民即使面對酷熱天候，也只能擠在一個幾乎沒有基本服務的臨時營地。紐約時報
美國德州德里歐市市與墨西哥邱達德阿庫尼亞市相連的國際橋下近日聚集著數千移民，航拍畫面可見到大量移民即使面對酷熱天候，也只能擠在一個幾乎沒有基本服務的臨時營地。紐約時報

美國德州德里歐市（Del Rio, TX）與墨西哥邱達德阿庫尼亞市（Ciudad Acuña）相連的國際橋下近日聚集著數千移民，就擠在一個幾乎沒有基本服務的臨時營地躲避酷熱天氣。但福斯新聞日前用無人機拍到大量移民的驚人畫面後，聯邦航空管理局（FAA）就發布通知，暫時禁止無人機再飛越該條橋樑。

據報導，福斯新聞航拍畫面於16日早上流傳當下，估計約8200人在現場，但德里歐市長洛薩諾（Bruno Lozano）指出，橋下人群在之後幾小時又多增加2千人左右，總人數已達10503人，正逐步接近德里歐市人口的三分之一。一位知情人士告訴ABC新聞，絕大多數困在橋下的群眾來自海地。

福斯新聞記者梅魯金（Bill Melugin）在推特表示，FAA當晚以「特別安全理由」，宣布在德里歐市的國際橋上實施為期2周的臨時飛航限制令（Temporary Flight Restrictions, TFR），代表他們不能再操縱無人機飛越拍攝數千名移民的影像。

FAA隨後發布聲明指出，由於無人機干擾邊境的執法飛行，因此邊境巡邏隊（Border Patrol）請求頒布TFR，但就跟任何TFR一樣，媒體機構可以聯繫FAA，提出要在該地區操作無人機的申請。

據報導，海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）正調遣額外人力趕往當地，處理德里歐市一帶的移民潮。共和黨政治人物則群起砲轟拜登政府，像德州聯邦參議員克魯茲則抨擊，「這是一場正在展開的危機，也是一場人為的危機」。

德州德里歐市長洛薩諾指出，通往墨西哥的國際橋下人群現已達10503人。福斯新聞用無人機拍到驚人畫面後，聯邦航空管理局（FAA）隨後發布通知，暫時禁止無人機再飛越該條橋樑。畫面翻攝：Twitter/BillFOXLA
德州德里歐市長洛薩諾指出，通往墨西哥的國際橋下人群現已達10503人。福斯新聞用無人機拍到驚人畫面後，聯邦航空管理局（FAA）隨後發布通知，暫時禁止無人機再飛越該條橋樑。畫面翻攝：Twitter/BillFOXLA

移民

延伸閱讀

昔日又毒又臭 守護新豐海岸 無人機將定期監控

印度泰倫加納省抗疫情 啟動無人機送疫苗計畫

調查局南機站筆錄遭竊後 又傳出偵查無人機墜毀

義大利企業售中國無人機 曾用在阿富汗戰場 義大利調查

相關新聞

阿富汗政變加上疫情延燒…拜登支持度跌至44% 創上任來新低

路透／益普索（Ipsos）15和16日進行最新全美民調顯示，美國總統拜登支持度跌至44%，創上任以來新低，且50%的受訪...

美墨邊境萬頭鑽動航拍畫面流傳 FAA突頒無人機臨時禁令

美國德州德里歐市（Del Rio, TX）與墨西哥邱達德阿庫尼亞市（Ciudad Acuña）相連的國際橋下近日聚集著數...

投票贊成彈劾川普 眾議員龔薩雷茲不競逐連任

美國國會議員龔薩雷茲（Anthony Gonzalez）是1月投票贊成彈劾川普的10位共和黨籍聯邦眾議員之一，他今天宣布...

女兒最興奮…科州州長同婚 美國史上州長第1人

科羅拉多州州長波利斯(Jared Polis)15日與他廝守18年的伴侶雷斯(Marlon Reis)步上紅毯，成為全美...

美B-2轟炸機空中故障迫降 造價百億機身鏟草地畫面曝光

美國空軍一架B-2「幽靈」（Spirit）轟炸機14日清晨在密蘇里州懷特曼空軍基地（Whiteman Air Force...

居民不堪遊客騷擾 檀香山要拆知名景點「海庫階梯」

美國夏威夷檀香山市議會日前投票，一致贊成永久移除知名景點「海庫階梯」（Haiku Stairs），市長布蘭加迪（Rick...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。