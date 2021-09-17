美墨邊境萬頭鑽動航拍畫面流傳 FAA突頒無人機臨時禁令

美國德州德里歐市（Del Rio, TX）與墨西哥邱達德阿庫尼亞市（Ciudad Acuña）相連的國際橋下近日聚集著數千移民，就擠在一個幾乎沒有基本服務的臨時營地躲避酷熱天氣。但福斯新聞日前用無人機拍到大量移民的驚人畫面後，聯邦航空管理局（FAA）就發布通知，暫時禁止無人機再飛越該條橋樑。

據報導，福斯新聞航拍畫面於16日早上流傳當下，估計約8200人在現場，但德里歐市長洛薩諾（Bruno Lozano）指出，橋下人群在之後幾小時又多增加2千人左右，總人數已達10503人，正逐步接近德里歐市人口的三分之一。一位知情人士告訴ABC新聞，絕大多數困在橋下的群眾來自海地。

福斯新聞記者梅魯金（Bill Melugin）在推特表示，FAA當晚以「特別安全理由」，宣布在德里歐市的國際橋上實施為期2周的臨時飛航限制令（Temporary Flight Restrictions, TFR），代表他們不能再操縱無人機飛越拍攝數千名移民的影像。

FAA隨後發布聲明指出，由於無人機干擾邊境的執法飛行，因此邊境巡邏隊（Border Patrol）請求頒布TFR，但就跟任何TFR一樣，媒體機構可以聯繫FAA，提出要在該地區操作無人機的申請。

據報導，海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）正調遣額外人力趕往當地，處理德里歐市一帶的移民潮。共和黨政治人物則群起砲轟拜登政府，像德州聯邦參議員克魯茲則抨擊，「這是一場正在展開的危機，也是一場人為的危機」。

德州德里歐市長洛薩諾指出，通往墨西哥的國際橋下人群現已達10503人。福斯新聞用無人機拍到驚人畫面後，聯邦航空管理局（FAA）隨後發布通知，暫時禁止無人機再飛越該條橋樑。畫面翻攝：Twitter/BillFOXLA