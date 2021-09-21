快訊

PMMA又奪命…年輕男大街詭異狂舞 倒地橫紋肌溶解斃命

25年留不住一個孩子 王嘉納盼：創造部落產業讓孩子回鄉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女警被丈夫指責「外遇」拿槍威脅 情急下破窗跳樓摔斷腿

聯合新聞網 / 綜合報導
紐約女警丈夫拿槍威脅她，她情急下破窗而逃。圖／取自dailymail
紐約女警丈夫拿槍威脅她，她情急下破窗而逃。圖／取自dailymail

一名紐約女警在家中被丈夫拿槍指責她「外遇」，情急之下竟從2樓窗戶一躍而下造成腿部骨折

警方在14日早上8點半左右接獲女警報警電話趕赴現場，發現女警丈夫持槍威脅要開槍，警方試圖緩和女警丈夫的情緒但他多次開槍，雙方對峙時，女警從2樓窗戶跳出後被送往當地一家醫院治療腿傷。

女警丈夫被擊中手臂後立即停止射擊，談判小組勸他出來，爾後逮捕他。

女警透露當時丈夫用一把上膛的槍威脅她，還說：「房裡有多把槍」。女警在報警的電話中邊大喊：「放下他X的槍，笨蛋」，邊對電話另一頭求援：「請派警察來。」丈夫則在一旁對女警說：「你犯了通姦罪，你欺騙了我。」

4名警察在槍戰中受傷，其中1名警察被送往醫院。另外3名警察則在現場接受治療。

警察 外遇 通姦罪 骨折

延伸閱讀

DNA鑑定...女兒是小王種 他告前妻獲判賠25萬

建築師沉迷「黑魔法」不工作 跟1歲女兒雙雙裸身陳屍公寓內

神力女超人挑戰三觀：捆綁、清涼與一夫一妻制

二手書藏了人妻怒斥丈夫外遇紙條 作者也來湊熱鬧回應

相關新聞

女警被丈夫指責「外遇」拿槍威脅 情急下破窗跳樓摔斷腿

一名紐約女警在家中被丈夫拿槍指責她「外遇」，情急之下竟從2樓窗戶一躍而下造成腿部骨折。

最快速度最大規模 拜登驅逐上萬海地無證移民

拜登政府19日派機把闖入德州紮營的海地無證移民，遞解回海地，也計畫驅逐目前聚集在德州德里歐國際大橋(Del Rio In...

染疫醫療無全額給付 美各州差很大 婦人面臨逾萬元帳單

美國剛發生新冠疫情的2020年間，醫療保險公司對於消費者染疫治療費用均予全額給付，免除看診自付款(copays)及動輒數...

不甩共和黨反對 民主黨眾院強推「調升債限」

兩黨對調升政府舉債上限之爭預計本周愈升愈高，民主黨面臨共和黨的強烈反對，仍打算在國會就此進行投票；政界黨同伐異如此劇烈，...

拜登補強針政策搖擺不定 惹怒部分州長：我說了算

拜登政府對外釋出新冠疫苗第三劑「補強針」已有一段時間，但是從白宮、公衛機關到學術界之間都還在各說各話，乃至互有矛盾，讓部...

「麥康諾像鐵板撬不動」參院共和黨堅持不升舉債上限

為調升聯邦舉債上限，拜登政府接二連三派出要員與參院少數黨領袖麥康諾商談，但麥康諾不為所動，連財長葉倫致電都不管用；民主黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。