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女警被丈夫指責「外遇」拿槍威脅 情急下破窗跳樓摔斷腿
一名紐約女警在家中被丈夫拿槍指責她「外遇」，情急之下竟從2樓窗戶一躍而下造成腿部骨折。
警方在14日早上8點半左右接獲女警報警電話趕赴現場，發現女警丈夫持槍威脅要開槍，警方試圖緩和女警丈夫的情緒但他多次開槍，雙方對峙時，女警從2樓窗戶跳出後被送往當地一家醫院治療腿傷。
女警丈夫被擊中手臂後立即停止射擊，談判小組勸他出來，爾後逮捕他。
女警透露當時丈夫用一把上膛的槍威脅她，還說：「房裡有多把槍」。女警在報警的電話中邊大喊：「放下他X的槍，笨蛋」，邊對電話另一頭求援：「請派警察來。」丈夫則在一旁對女警說：「你犯了通姦罪，你欺騙了我。」
4名警察在槍戰中受傷，其中1名警察被送往醫院。另外3名警察則在現場接受治療。
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