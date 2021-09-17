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「到處都是鳥的屍體」 數百隻遷徙飛鳥撞上紐約大樓

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
美國紐約市本周有數百隻鳥類遷徙經過，但卻「意外」在撞上該市玻璃大廈後死亡。根據志願者組織的推特顯示，世貿中心散落著大量鳥類屍體。美聯社
美國紐約市本周有數百隻鳥類遷徙經過，但卻「意外」在撞上該市玻璃大廈後死亡。根據志願者組織的推特顯示，世貿中心散落著大量鳥類屍體。美聯社

美國紐約市本周有數百隻鳥類遷徙經過，但卻「意外」撞上該市高聳的玻璃大廈死亡。根據志願組織的推特顯示，世貿中心周遭散落著大量鳥類屍體。

「衛報」報導，志願組織「New York City Audubon」的保護和科學副主任帕金斯（Kaitlyn Parkins）表示，雖然本週的鳥類死亡數特別高，但組織多年來一直在記錄鳥類撞上位於曼哈頓的摩天大樓的數量。

帕金斯指出，13日晚間持續到14日的暴風雨也是導致鳥類撞上大樓窗戶死亡的因素，並補充說「惡劣氣候似乎使這些鳥飛得比原本位置更低，或讓牠們迷失方向。夜間燈光對鳥類的影響也相當大，尤其是在多雲的夜晚」。

另一名志願工作者布雷耶（Melissa Breyer) 發推表示，新世貿中心大樓周圍的人行道上發現了近300隻鳥的屍體，並表示「我一到建築物，人行道上到處都是鳥」。

對此，世貿中心一號樓的聯合開發商巴羅維茨（Jordan Barowitz）表示「一號樓的前200英尺（約61公尺）被包裹在『不反光玻璃』中，之所以選擇這種設計正是因為它大大減少鳥類撞擊」。其他3家開發商也強調「我們非常關心野生鳥類以及保護牠們，意識到人工夜間照明會吸引候鳥並使牠們迷失方向，因此我們積極鼓勵辦公室租戶夜間關燈並放下百葉窗，尤其是在遷徙季節」。

所幸並非所有撞到大樓的飛鳥都直接死亡、有些活了下來。14日共有77隻鳥被帶到野生鳥類基金會的康復機構，其中大部分便是來自世貿中心區域。野生鳥類基金會的工作人員為牠們提供食物、水和抗炎藥物以減輕腫脹，而15日就有30隻鳥康復並在布魯克林放生。

人行道

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