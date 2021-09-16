柯林頓性醜聞案影集開播 真實還原「露丁字褲事件」

以美國前總統柯林頓與白宮實習生陸文斯基性醜聞風波為主題的電視劇《美國犯罪故事：彈劾》（Impeachment: American Crime Story）9月初首映，14日的第二集就出現著名的「丁字褲事件」引發討論。首席編劇兼節目統籌伯吉斯（Sarah Burgess）受訪指出，這個橋段「非常嚴格根據」陸文斯基本人親口說出的真實發生過程改編。

柯林頓與陸文斯基的「丁字褲事件」發生在1995年11月，兩人當時正在白宮。揭發此事的國防部已故前職員崔普（Linda Tripp）在回憶錄提到，陸文斯基「曾故意彎腰，這讓總統就能看到她，然後快速拉起她的裙子，將她的丁字內褲露給他看」。

伯吉斯表示，她跟身兼本季製作人之一的陸文斯基密切合作，將這個場景寫入劇中。她解釋，第二集一開始沒寫進「丁字褲事件」。當執行製作人辛普森（Brad Simpson）跟陸文斯基溝通，徵詢她對劇本的想法時，陸文斯基就指「丁字褲事件」應被寫進去，並讓辛普森把她的筆記帶回給伯吉斯。

伯吉斯告訴《Insider》，「然後我…不是找她談話，就是她寫下事件過程的描述，我非常嚴格根據她具體描述的內容編寫劇本」。伯吉斯還補充道，特別檢察官史達爾的報告讓許多事件聽起來極為淫蕩和更具侵略性，「我只是確保在我的劇本裡面，就這真的是她所描述的，因為我想把這事情做對」。

除了「丁字褲事件」外，崔普回憶錄還提及陸文斯基說過自己曾參加柯林頓1996年的生日派對，「曾巧妙移動到一個位置，趁眾人不注意握住柯林頓的生殖器，愉快地給了「大兄弟」（The Big He）一點愛的小按摩」。陸文斯基則在好萊塢報導者的一篇訪談指出，跳過「丁字褲事件」不演的話，將「對團隊、對計畫不公平，因為這會讓每個人容易受批評」。