新書揭美軍首長聯繫共軍防中美開戰 川普怒批「叛國」

華盛頓郵報副主編伍華德與政治記者寇斯達新書《危急》即將上市，媒體搶先披露的書摘指參謀首長聯席會議主席密利上將擔心時任總統川普暴走，因此兩度致電中共人民解放軍參謀總長李作成上將，保證美國無意與中方開戰。

川普前總統發表聲明，抨擊《危急》的描述是「假新聞」，並指密利上將聯繫解放軍一事為真，那就是叛國。據國會山莊報轉述，川普駁斥伍華德跟寇斯達的說法，辯稱他「從沒有想過攻擊中國，而中國知道這一點。捏造這故事的人有病又精神不正常，而印這本書的人是一樣糟」。

川普接著先抨擊密利上將是失敗將領，策畫出美國史上最糟的阿富汗撤軍，接著開炮道，「如果『蠢人』（Dumbass）密利將軍的故事…是真的，那我認為他將因『叛國』（TREASON）受審，因為他會一直背著總統跟他的中國同行打交道，跟中國講說他將會給他們『攻擊』通知」。

據《危急》描述，密利相信中國要是感受到一位不可預測且報復心強的美國總統威脅，就會發動「突然猛擊」（Lash Out），因此逕自採取行動，並在同一天聯繫負責亞太地區的美國印太司令部指揮官（戴維森海軍上將），建議推遲軍事演習，對方也應允。