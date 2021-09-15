快訊

豬排與獻金：日本派閥政治？首相命運與密室巨怪

FT：拜登提面對面會談 未獲習近平同意

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
金融時報報導，拜登日前與習近平進行電話對談，提議舉行峰會以利當面對談，但未獲習近平同意。美聯社
金融時報報導，拜登日前與習近平進行電話對談，提議舉行峰會以利當面對談，但未獲習近平同意。美聯社

消息人士透露，美國總統拜登上周與中國大陸國家主席習近平進行90分鐘電話對談，提議舉行峰會以利當面對談，但未獲習近平同意。

金融時報報導，習近平並未接受拜登的提議，而是堅持要求華府軟化對北京的強硬態度。白宮和中國駐美大使館尚未對此發表看法。

知悉這場電話對談的消息人士指出，這項報導是準確的。這位人士說：「習近平顯然暗示，首先須改善兩國關係的基調和氛圍。」

消息人士表示，拜登把舉行峰會當作後續接觸習近平的其中一種可能性，並評估不會立刻獲得回應。

金融時報引述一名美國官員報導，白宮認為，習近平沒有參與峰會的想法，部分是因擔憂新冠肺炎疫情

20國集團（G20）10月將在義大利舉行年度峰會，外界認為這個場合適合美中當面會談。但自疫情爆發以來，習近平寸步未離中國大陸。

習近平 拜登 疫情

延伸閱讀

FT：上周通話90分鐘 習無視拜登會面要求

運價飆漲 美農業出口商促拜登政府監管

習近平有意強化控制 中國面臨新文革？

習近平赴陝西考察 明參與大陸全運會開幕

相關新聞

2024再披戰袍？ 美前總統川普：國家恐已別無選擇

美國前總統川普半開玩笑地告訴媒體，阿富汗再度淪陷，顯示國家狀況已惡化到「讓我們別無選擇的地步」，2024年可能只能由他再...

史丹福教授群聯名呼籲美政府 停止在學界抓中國間諜

美國史丹福大學一群教授13日發表一封日前簽署的公開信，要求聯邦司法部長加蘭德（Merrick Garland）結束川普政...

美國即將研發出導能武器 將使飛彈攔截系統無用武之地

美國參謀首長聯席會議副主席海頓，13日在智庫布魯金斯研究所的podcast節目受訪時說，美軍快要研發出導能武器，而且即將...

中國駐美大使秦剛：美中應維持穩健商業關係

一個貿易組織表示，中國新任駐美國大使秦剛今天呼籲美中建立穩定且建設性的商業關係，儘管這兩大經濟體難以解決政治與貿易分歧

美眾院民主黨預算案 大富豪課重稅 紐約61.2%、加州59.7%

眾院民主黨團13日提案為3.5兆元的重建方案爭取經費，內容包括調高企業稅、聯邦稅與州稅；增稅措施意味加州與紐約頂級富人將...

罷免案紐森「穩了」最新民調58%領先 民主黨有信心保位

加州州長紐森(Gavin Newsom)罷免案投票將於14日進行，不過情勢已從過去讓民主黨人坐立難安，到現在信心滿滿，紐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。