FT：拜登提面對面會談 未獲習近平同意

消息人士透露，美國總統拜登上周與中國大陸國家主席習近平進行90分鐘電話對談，提議舉行峰會以利當面對談，但未獲習近平同意。

金融時報報導，習近平並未接受拜登的提議，而是堅持要求華府軟化對北京的強硬態度。白宮和中國駐美大使館尚未對此發表看法。

知悉這場電話對談的消息人士指出，這項報導是準確的。這位人士說：「習近平顯然暗示，首先須改善兩國關係的基調和氛圍。」

消息人士表示，拜登把舉行峰會當作後續接觸習近平的其中一種可能性，並評估不會立刻獲得回應。

金融時報引述一名美國官員報導，白宮認為，習近平沒有參與峰會的想法，部分是因擔憂新冠肺炎疫情。

20國集團（G20）10月將在義大利舉行年度峰會，外界認為這個場合適合美中當面會談。但自疫情爆發以來，習近平寸步未離中國大陸。