運費高漲船期延誤 農產出口商促請拜登政府改革

航運旺季的運價飆漲，加上貨櫃運輸延誤，促使美國農業出口商連署要求拜登政府推動監管改革，以遏制航運業者肆意妄為的問題。

FreightWaves報導，代表各種出口農產品的76個團體13日致函白宮，宣稱政府迄今採取的行動不足以解決問題。這些出口商指出，航商的營運策略讓出口商承擔不合理的成本，並剝奪他們在海外市場的機會。

這個由出口商組成的聯盟指控，航運業者愈來愈常拒絕或取消出口貨物的預約，而船期屢次延誤和取消，且很少或根本沒有通知出口商，導致交貨時間延遲數周甚至數月。託運者未能如期交貨，導致美國出口商的信譽受損，進而拖累出口貨物的價值，市占也隨之流失。

聯盟指出，過去兩年來貨櫃運價已上漲300%至500%，導致美國生產商的出口價值損失10%到40%，海外銷售損失22%。

因此，他們呼籲白宮在「近期」內採取行動，包括指示司法部檢討現行的「航運法」（Shipping Act），決定是否能啟動航運法中的強制機制。白宮也應支持立法，包括兩黨已達成共識的「2021年海運改革法」（Ocean Shipping Reform Act），以解決目前正在傷害美國農業出口的「不公平」行為。

同時，出口商認為白宮應成立跨機構工作小組，促進農業出口。政府也應支持加速港口作業的新措施，並透過獎勵促使海運承運公司充分動用現有運能，以增加出口流量。

這些業者也希望白宮協調聯邦海事委員會（FMC）和陸上運輸委員會（STB）對貨櫃多式聯運的監管，確保FMC和航運法適用於商品從起運地至目的地之完整國際運輸。