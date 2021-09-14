史丹福教授群聯名呼籲美政府 停止在學界抓中國間諜

美國史丹福大學一群教授13日發表一封日前簽署的公開信，要求聯邦司法部長加蘭德（Merrick Garland）結束川普政府啟動的「中國行動」（China Initiative）計畫，停止在美國的大學院校尋找中國間諜，批評此舉造成種族定性（Racial Profiling）與恐嚇科學家。

路透報導，據177位史丹福大學教學人員署名的公開信指出，聯邦司法部前部長塞辛斯（Jeff Sessions）2018年底開始的「中國行動」原本旨在防止中國盜取美國技術，但從那之後「明顯偏離其宣稱的使命」，稱該計畫「正在傷害美國的研究與科技競爭力及煽動偏見，因而引發關於種族定性的憂心」。

史丹佛大學自然科學資深副院長兼公開信發起人之一的麥可森（Peter Michelson）表示：「我覺得，在多數情況下，聯邦調查局（FBI）做的事情就是嚇人，調查人們與審問人們，而這對國家有害」。史丹福大學物理學教授基維森（Steven Kivelson）則說，看到自己的華裔同事因為「中國行動」而遭受敵意環境對待，因此決定參與跟擔任發起人。

聯邦司法發言人霍恩巴克（Wyn Hornbuckle）被問及「中國行動」計畫受到的批評時表示，美國政府「致力於反擊不正當的政府作為，試圖削弱美國國安及損害我方經濟」，同時承認針對亞裔美國人的仇恨犯罪威脅，「我們嚴肅看待歧視問題」。

另據加州大學柏克萊分校教授暨諾貝爾生理學或醫學獎得主謝克曼（Randy W. Schekman）表示，這封公開信現在已獲該校約140位教授簽名支持。