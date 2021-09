「拍毯子比較重要」新書爆梅蘭妮亞拒勸退川普鐵粉闖國會

美國前第一夫人梅蘭妮亞‧川普(Melania Trump)的幕僚長兼發言人葛瑞珊(Stephanie Grisham)的白宮回憶錄10月5日即將上市,根據Politico獨家披露書摘與CNN接獲爆料,就在1月6日的國會暴亂案發生當天,梅蘭妮亞拒絕呼籲和平與非暴力。

根據葛瑞珊在《現在我來回答問題:我在川普的白宮看到了什麼》(I'll Take Your Questions Now: What I Saw in The Trump White House,暫譯)的描述,以及2位知情人士對CNN的說法,就在美國國會山莊遭暴亂分子闖入時,葛瑞珊以簡訊詢問梅蘭妮亞,「妳想要發推文說,和平抗議是每個美國人的權利,但是沒有無法無天與暴力的容身之處嗎?」

根據報導,梅蘭妮亞一分鐘後回覆,答案只有一個字:「不」。據悉梅蘭妮亞那時正在白宮,準備拍攝她挑選好的一張毯子(rug),葛瑞珊則在互傳簡訊的幾小時內辭職走人。

Politico指出,葛瑞珊對梅蘭妮亞大失所望,在回憶錄視她為「注定完蛋的法國皇后(瑪莉.安東妮),對事情不屑一顧、感到挫敗與冷漠」。