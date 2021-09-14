布林肯：無論北京如何宣傳 美國都不會繼續深陷阿富汗

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）13日在聯邦眾議院外交委員會捍衛其阿富汗撤軍行動，被問到美國如何破解北京環球時報的「拋棄盟友說」，布林肯說，無論中方如何大肆宣傳，中方最希望的都是美國繼續深陷阿富汗5年、10年或20年，這將嚴重違反美國戰略利益。

眾議員史密斯（Chris Smith）以環球時報報導詢問布林肯，在美國忙著從阿富汗撤軍之時，陸媒強力對台灣人民宣傳「美國拋棄盟友」，以暗示未來美國也會同樣拋棄台灣，呼籲台灣向北京投降。

布林肯說，「無論他們如何大肆宣傳，中國最希望的不過是美國繼續深陷阿富汗戰爭，也許5年、10年或20年，這將嚴重違反美國戰略利益，也違反中國的戰略利益。」

不過布林肯並未解釋為何這違反中國大陸的戰略利益。

國會議員對於阿富汗撤軍引發種種混亂，質疑拜登政府，布林肯說，「我們從川普政府那接手的是撤軍期限，而非撤軍計畫。」

布林肯說，在終結美國史上最長的戰爭、避免投入第三個十年的漫長作戰中，美國政府做的是正確的事。

至於如何遏止恐怖組織凱達（Al-Qaeda）的活動，布林肯說，當下的評估是，凱達組織在很久以前就不具備足以發動對外恐怖攻擊的能力，美國對此依然保持高度警戒，恐怖主義的威脅目前已轉移到阿富汗以外的地區。