影／小貓誤闖球場觀眾席看台「命懸半空」 球迷拉國旗神救援

雖然常有人說貓咪有9條命，但實際卻只有1條貓命！美國佛羅里達州邁阿密花園硬石體育場（Hard Rock Stadium）11日就上演讓全場球迷緊張的驚險一幕。據網上瘋傳的影片顯示，事發時一隻小貓誤闖觀眾席，身體懸吊在半空搖搖欲墜，幸好下方的觀眾立即以美國國旗等旗子當防護網，配合上層觀眾調整位置，最終成功接到掉下來的小貓。當有人高舉小貓以示牠沒有大礙後，附近球迷更隨即熱烈歡呼，網友看到神救援一幕都大呼感動！

事發於邁阿密花園硬石體育場，周六（11日）晚當地有美式足球賽事，期間一隻小貓不知原因突然跑入觀眾席，身體竟懸在看台邊緣，單靠貓爪拼命地抓著繩索，隨時會掉下來，處境非常危險。此時上下兩層的球迷發現小貓，下方的人立即以自備的美國國旗作為臨時防護網，上方的觀眾則伸手試圖捉住小貓，又協助下面的人調整位置，一旦小貓掉落，希望能安全接著牠。

最終小貓體力不支掉下來，所幸剛好落入觀眾拉著的旗子，並且彈了一下，未見有明顯外傷。球迷當場興奮地抱起小貓，許多人看到小貓相安無事隨即歡呼，頓時變成《獅子王》中辛巴被抱起的場面，球場的保安員最後帶走小貓。事發片段很快便在網上瘋傳，至今在Twitter已有逾430萬觀看人次，約2萬人轉發，不少人都稱十分感動。

Well this may be the craziest thing I’ve seen at a college football game #HardRockCat pic.twitter.com/qfQgma23Xm — Hollywood (@DannyWQAM) September 11, 2021

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文章授權轉載自《香港01》