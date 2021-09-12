911事件與在美華人的記憶

2001年9月11日的紐約，秋高氣爽，萬裡無雲，但是這一天，改變了之後二十年世界歷史的進程以及個人的命運。

20年前，大學剛畢業的薇薇安剛入職位於華爾街一家金融投資機構，是一名交易員。她所供職的機構離世貿中心雙子塔不遠，許多投資銀行和證券公司的辦公室亦選址在此。每天早晨8、9點鐘，她都會乘地鐵到位於曼哈頓下城的世貿中心地鐵站。因為美股於美國東部時間早上9點30分開盤，所以9點前的那段時間，地鐵站裡全是行色匆匆，西裝革履的金融從業者，背著公文包，拿著咖啡。

「911」發生的那天，上午8點46分 美國航空的AA11號航班撞上了世貿中心的北塔。巨大的爆炸聲讓許多人都晃了神，薇薇安回過神來的時候，周圍的所有人都開始往外面跑，她也跟著跑到了樓下。但她說，「完全不知道發生了什麼」。

跑出去之後，她才看到冒著濃濃黑煙的北塔，天空中到處是塵土和燃油的味道，飛機撞上了北塔的93-99層，北塔在這之上的那部分，許多人根本沒有辦法逃生。她看到被困在頂部的那些人趴在窗口絕望地呼救，也看到有人直接從樓上跳了下來。

相較於紐約地標建築被毀，一個個活生生的人在生命的最後關頭絕望地跳樓給她的沖擊力更大，直到今天，她都無法用語言形容那份心情。

北塔被撞17分鐘後，世貿中心南塔被撞上，人們開始以為這是一連串恐怖襲擊的一部分。大家都認為附近還會有其他恐襲，人群裡恐懼和不安的情緒更加高漲，大家都開始四散逃命。

搭不到地鐵，也打不到出租車，薇薇安努力向北部跑去。她記得周圍的人都在奔跑、哭泣和叫喊。在她奔逃的那段時間裡，兩座大樓相繼倒塌。她一直跑到時代廣場附近那塊，才打到了出租車。

她和同事都是這次事件的目擊者和幸存者，但是，很長一段時間裡，人們都不願意談論這場悲劇。她最後也離開了紐約，離開了金融業。

坐飛機她會緊張好久

20年前，凱西剛從中國移民來美國。她來美國的第一站就是紐約，還去世貿中心雙子塔的觀光層參觀過。暑假過後，她開始在密歇根州讀中學。

她記得悲劇發生的當天，學校老師挨個打電話給家長，讓他們把孩子領回去。她記得班上的同學聚在一起禱告，也有人唱起了國歌。剛來到美國的她還無法融入這種文化和氛圍，也不知道該如何理解和消化這麼一場災難。

她記得「911」之後一些潛移默化的變化。有學生的親戚或者朋友在此次恐怖襲擊中喪生，學校提供了各種心理輔導，這是她第一次接觸到原本在中國無人提及的心理問題。她所在的學校本身就是白人居多，媒體報導恐怖分子是來自中東的穆斯林之後，僅有的幾個穆斯林同學似乎被孤立了，她這個移民，也常常覺得格格不入。她說，「那段時間，平時非常講究個人主義的美國人的愛國情懷也特別高漲。我不是美國人，所以聽到那些『我們美國人』的稱謂時，就有點不知道該怎麼表現。我不知道這件事和我有沒有關系，但我長大之後才明白，這樣的災難，其實是全人類的災難，人性中是有相通的成分在的」。

坐飛機旅行也變得很麻煩，原本可以帶飲料過安檢，事發之後就不可以了。送朋友也只能送到安檢口，原本可以送到登機樓。全家人旅游時總會盡可能開車，如果不得不坐飛機，她就會緊張好久。過機場安檢的時候，不光要脫外套脫鞋子，還常常會被拉到一邊，安檢人員從頭到腳地仔細檢查她。

20年之後，她看到中國同事在朋友圈裡說，911事件之後，美國因為陷入反恐戰爭而進入了衰退期，中國卻得到了機會得以繁榮發展。讓她一方面感慨世事無常，一方面又感慨，看到現在在疫情中掙扎的自己這代人，不知道又會作何感想。

他對「自作孽」這類話非常生氣

現在生活在紐約的林同學在朋友圈和微信群裡都發了悼念「911」事件遇難者的照片：原本世貿中心雙塔的位置，兩道藍色的光柱直插天際。他也收到了一些並不友好的回復，有人說，「美國應該反思一下，人家為什麼要撞它」。

20年前，林同學在中國讀初中，事件發生時，中國社會的很大一部分輿論都是幸災樂禍的。「身邊有些同學還歡呼雀躍」。

他自己也說，從電視上看到大洋彼岸的雙子塔在一團火光和濃煙中倒塌，其實並沒有什麼實際的感受。他當時從未出過國，對美國的了解也只是來自於報紙和電視裡的只言片語。

10年前，他剛剛來到美國讀書，大學同學在Facebook上寫悼念「911&」事件逝者的貼文，他才開始重新了解這一恐怖襲擊。他看了許多紀錄片，查了很多資料，看到了從北塔上面一躍而下的跳樓者的照片，也讀了清理完廢墟之後不久就罹患癌症的消防員的故事，亦知道許多死者的家屬至今連親人的遺骸都沒有拿到。

畢業之後，他輾轉了幾個城市，最終在紐約定居下來，抽空去了位於世貿中心遺址的「9.11」國家紀念博物館參觀。他在裡面看到了遇難者的高跟鞋、眼鏡、書包、電腦磁盤。電視上那些遙遠的美國人成了實實在在的個體，他理解到了遇難者不僅僅是新聞裡事不關己的數字，而是別人的兒子、女兒、父親、母親。

回想起當年的自己，林同學說自己或許也覺得美國是活該的，「因為當時的輿論導向就是這樣」。但今天，林同學看到一家中國媒體直播「911」事件二十周年紀念活動，而中國網民齊刷刷留言「自作孽不可活」之後，卻非常生氣。

「我覺得不能縱容這樣的言論繼續發展下去了，這些沒有同情心和同理心的思想蔓延開來，是會很可怕的」。

©️ 2021年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償。

【 本文章由德國之聲授權提供】