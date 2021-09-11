拜登發表911紀念日講話：團結是我們最大的力量

在911事件20周年之際，美國總統拜登（Joe Biden）在白宮發布的錄像中呼籲美國實現民族團結，稱這就是美國面對逆境的最大力量。拜登也透過影片向襲擊中的亡者和傷者，以及冒著危險執行救援任務的消防員、護士和許多其他協助者表示敬意。

「我們必須對彼此和國家有信心」

拜登提到了「人性中更黑暗的力量--對美國穆斯林、對一個和平宗教的真正和忠實的追隨者的恐懼和憤怒、怨恨和暴力」影響到美國的團結。

他表示：「對我來說，這（團結）是911事件的核心教訓。在我們最脆弱的時候，在我們作為人類的所有徘徊猶豫中，以及為美國的靈魂而戰時，團結是我們最大的力量。團結並不意味著我們必須相信同一件事。我們必須對彼此有基本的尊重，對彼此和這個國家有信心。」

美國今天在襲擊地點舉行活動紀念受害者，包含紐約世貿中心、首都華盛頓附近的五角大樓和賓夕法尼亞州的尚克斯維爾都將舉行紀念活動。拜登和他的夫人吉爾‧拜登（Jill Biden）也會到場致意。

德國外長馬斯：受到攻擊的是我們所有人

受害者之中包括11名德國人，德國外交部長馬斯（Heiko Mass）說：「即使在20年後，我們也不能忽視這樣一個事實：9月11日受到攻擊的不僅僅是美國，而是我們所有人。意識仍然存在：持續的不穩定狀態、極端主義和恐怖主義。即使是在世界較偏遠的地區，也會在某些時刻讓我們所有人感到擔憂。」

聯合國秘書長：黑暗的一天

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）在聲明中說：「今天我們記住了一個黑暗的日子，它深深地刻在全世界數百萬人的腦海中。我們聲援紐約人民、美國和全世界所有恐怖主義的受害者。」

2001年9月11日，19名激進的伊斯蘭主義炸彈客劫持了四架客機。其中兩架飛機撞上紐約的世貿中心，導致世貿雙塔倒塌；另一架撞上五角大樓，還有一架墜毀在賓夕法尼亞州。共有2977人死亡，數千人受傷。奧薩瑪·賓·拉登（Osama bin Laden）和他創立的恐怖主義網路「基地」組織宣稱為這些襲擊負責。

（路透社、每日鏡報）

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