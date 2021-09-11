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首先發出劫機警報！華裔空服員911不幸遇難 獲封國家英雄

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
911恐怖攻擊事件屆滿20周年，美國航空的美籍華裔空服員鄧月薇首先對外發出劫機警報，最後不幸跟著美航11號班機撞擊紐約世界貿易中心北座大樓，獲九一一調查委員會封為國家英雄。畫面翻攝：YouTube/KTVU FOX 2 San Francisco
911恐怖攻擊事件屆滿20周年，美國航空的美籍華裔空服員鄧月薇首先對外發出劫機警報，最後不幸跟著美航11號班機撞擊紐約世界貿易中心北座大樓，獲九一一調查委員會封為國家英雄。畫面翻攝：YouTube/KTVU FOX 2 San Francisco

美國911恐怖攻擊事件屆滿20周年，美國航空的美籍華裔空服員鄧月薇（Betty Ong）首先對外發出劫機警報，最後仍不幸跟著美航11號班機撞擊紐約世界貿易中心北座大樓。儘管獲封國家英雄，但鄧月薇的哥哥鄧達民（Harry Ong）近日告訴《NBC Asian America》，「這只是20年痛苦的延續」。

鄧月薇2001年9月11日的早上執飛波士頓前往洛杉磯的AA11航班，準備先跟姊姊碰頭，再出發到夏威夷享受盼望已久的假期。不料就在班機起飛的幾分鐘之內，5名劫機犯就突然襲擊駕駛艙，隨後駕著AA11航班轉頭飛向紐約市。

根據報導，當時45歲的鄧月薇在美國航空擔任空服員已有14年。即便混亂接踵而至，她仍憑著直覺行動，打電話到公司位於北卡羅萊納州羅里（Raleigh, NC）的訂位中心（ Reservations Center），冷靜地描述機上混亂狀況，「駕駛艙現在沒回應，商務艙裡有人被刺，我覺得有防狼噴霧劑（Mace），我們沒法呼吸。我不知道，但我想我們正遇到劫機」。

鄧月薇與地面保持通話達23分鐘，直到AA11航班撞上世界貿易中心為止，全機92人悉數遇難。不過，她跟同事史威尼（Madeline Sweeney）提供關鍵資訊，包括5名劫機者的座位，讓當局得以迅速查明身份，最後更因成為警告當局的第一人，讓航管人員引導正在美國上空飛行的每一架飛機著陸，獲九一一調查委員會封為國家英雄。

根據報導，家人非常想要聽聽鄧月薇的最後錄音，並求助時任麻州參議員甘迺迪（Ted Kennedy），有關單位2004年才播放一分4分鐘錄音帶，並盛讚她的「責任、勇氣、無私與愛」可能挽救了無數生命。鄧月薇的姊姊鄧月華（Gloria Ong）表示，「我很感激我們能夠了解貝蒂生命的最後幾分鐘」。

鄧達民在近日的訪問表示，「人們會稱之為一個周年、一場紀念活動與一個致敬，但對我們來說，這只是20年痛苦的延續，想知道為什麼美國必須受到攻擊，為什麼在那天飛行的6千架班機中，她必須在那一架飛機上」。

恐怖攻擊 空服員

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