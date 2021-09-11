911恐襲20年 誰為「反恐戰爭」買單？

（德國之聲中文網）911襲擊已經過去20年了。在紐約曼哈頓，新的世貿大樓聳立在天際線上，下面是911國家紀念館，紀念恐襲事件中的3000名遇難者。這個城市逐漸走出了恐襲陰霾，現在的居民比2001年更多，在新冠疫情爆發之前，經濟一直蓬勃發展。

但在美國丶中東的大部分地區和阿富汗，一切都不再一樣。塔利班(或譯神學士)回來了，最近在喀布爾機場的一次疏散行動中，一宗恐怖襲擊造成約170名阿富汗人和十幾名美國士兵死亡，極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）對此坦誠犯案——20年前這個組織還不存在，它的出現與「反恐戰爭」的開展方式息息相關。

德國歷史學家伯恩·格瑞納（Bernd Greiner）對德國之聲分析指，最初的ISIS戰士有很大一部分來自侯賽因的舊軍隊。「我們非常清楚，IS的崛起是2003年前伊拉克總統侯賽因倒台的直接結果，它被美國解散了，這使得數十萬年輕人流落街頭，沒有就業前景，這種事情是激進化的孵化基地。」

用裁紙刀開始一場戰爭

2001年，伊斯蘭恐怖主義組織「基地」（Al Qaeda）炸毀了象征經濟實力的世貿中心，並襲擊美國軍事力量的中心五角大樓。由本拉登指揮的恐怖份子，只用了一把裁紙刀，就把民航客機變成武器。對於在蘇聯瓦解丶冷戰結束後似乎處於權力頂峰的美國而言，這是前所未有的恥辱。

美國全國陷入悲痛，並得到各國聲援，繼而是憤怒和報復，並獲得理解。北約的共同防御條款首次被引用，在一次被聯合國安理會認定為合法自衛的軍事行動中，北約盟國在短短數月內推翻了阿富汗的塔利班政權。

但時任美國總統小布什同年出兵伊拉克，則出師無名。僅僅是關於侯賽因與911事件的聯系，就被質疑是虛假的說法，所謂的「大規模殺傷性武器」也始終沒找到。

「只有阿富汗還不夠」

對於美國發動反恐戰爭，學者有不同解讀。美國歷史學家沃特海姆（Stephen Wertheim）接受德國之聲采訪時說：「許多美國政客911之後看到了一個機會，可以證明美國是世界上『不可或缺的國家』。他們通過試圖重塑一個國家丶整個地區，來證明這種『不可或缺』。」

歷史學家格雷納（Bernd Greiner）則看到另一個動機：「在面對這種不對稱攻擊時的無能為力，美國想向世界，特別是阿拉伯世界證明，今後誰敢惹我們，誰就會喪失生存權。」他認為這兩場戰爭是高度象征性的行為。

支持格雷納論點的事實是，就在911之後的幾個星期，白宮指示五角大樓起草對伊拉克戰爭的方案。當基辛格（Henry Kissinger）被小布什的演講稿寫手格爾森(Michael Gerson)問及支持伊拉克戰爭的原因時，他說「因為阿富汗還不夠」，美國在穆斯林世界的激進對手想要羞辱美國，「所以我們必須羞辱他們」。

近100萬戰爭受害者

小布什發動的「反恐戰爭」成為了一場邊緣戰爭，一場「在時間和地理上都沒有准確定義的戰爭」。

正如德國國際和安全事務研究所的美國專家蒂姆（Johannes Thimm）所定義，它是在全球範圍內發動的。布朗大學「戰爭的代價」研究團隊由50多名學者丶法律專家和人權活動家組成，根據他們的計算，美國政府正在總共85個國家實施反恐措施，而在所謂的「反恐戰爭」中，共有近93萬人直接因作戰行動而死亡，其中近40萬人是平民。

2010年，維基解密披露了伊拉克和阿富汗戰爭的真實面目，震驚全球。其中一段「附帶謀殺」（Collateral Murder）影片，公開了美軍2007年在巴格達空襲時射殺平民的情況。

美國聲譽受損

美國的聲譽因其無視戰爭法而受損，美國專家蒂姆在接受德國之聲采訪時指出，官方以不同的名義重新引入酷刑。「這不叫酷刑，而叫『強化審訊技術』也是有原因的，因為酷刑是國際法明確禁止的。」

這些違法行為，包括在完全無法無天的空間裡將嫌疑人拘留數十年，例如美國在關塔那摩的海軍基地，以及，用無人機射殺恐怖嫌疑人。

黑森州和平與沖突研究基金會政治學家容克（Julian Junk）對德國之聲表示，關於歐洲和德國的恐怖主義網絡，「我們可以看到，『反恐戰爭』中的法外之地對薩拉菲主義和聖戰組織產生了動員作用」。

一個8萬億美元的錯誤？

根據「戰爭的代價」，20年的「反恐戰爭」已經讓美國付出了8萬億美元的沉重代價。這可以輕松地支付現任美國總統拜登的基礎設施計劃數倍的費用。這就是為什麼美國專家格雷納認為，「美國通過這些在伊拉克和阿富汗戰爭中的瘋狂支出，已經大規模地損害了自己」。

美國歷史學家韋特海也認為，「美國本可以將其龐大的人員和資源，用於許多其他有價值的項目，而不是對911事件做出破壞性的反應」。

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