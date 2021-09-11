911恐襲廿周年／拜登發表錄影演說悼念死者 呼籲國家團結

「911事件將滿20周年，當年的孩子現在都已經長大了...」2001年9月11日，美國遭遇了本土境內最大的恐怖攻擊事件。不僅是美國歷史上最慘痛的集體創傷，也開啟了美國接下來長達二十年的反恐時代。在當時的死難傷亡中，留下了許多日後被外界稱為「911寶寶」（911 babies）的孩子們，指的是罹難者們剛出生或幼年的子女。

2021-09-11 09:07