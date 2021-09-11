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911恐襲廿周年／拜登發表錄影演說悼念死者 呼籲國家團結

香港01 / 文．梁凱怡
美國總統拜登9月10日發表錄影演說，紀念2,977人死難者以及冒險救人的消防員等。他呼籲國家團結，並形容團結是美國面對厄運的最大力量。美聯社
美國總統拜登9月10日發表錄影演說，紀念2,977人死難者以及冒險救人的消防員等。他呼籲國家團結，並形容團結是美國面對厄運的最大力量。美聯社

9月11日是911恐怖襲擊廿周年。美國總統拜登（Joe Biden）9月10日發表錄影演說，紀念2,977人死難者以及冒險救人的消防員等。他呼籲國家團結，並形容團結是美國面對厄運的最大力量。

拜登承認，針對美國穆斯林的恐懼、憤怒和憎惡扭曲了美國的團結。他稱，對他而言，911事件最核心的一課是說明團結是最大的力量，「團結不代表我們要相信同一事情，我們必須對彼此和國家有基本尊重和信心」。

拜登和第一夫人吉爾（Jill Biden）9月11日當日將前往恐襲事發地點出席悼念活動，分別是紐約市、位於維珍尼亞州阿靈頓的五角大樓和賓夕法尼亞州的尚克斯維爾。

延伸閱讀：

911恐襲廿周年│雙子塔倒下以後：美國人由愛國走向分歧？

911恐襲廿周年｜阿富汗會再次成為恐怖份子溫床重演悲劇嗎？

文章授權轉載自《香港01》

拜登 消防員 恐怖襲擊 紐約 穆斯林

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