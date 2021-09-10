拜習再通話 美中僵局有解？

白宮表示，美國總統拜登周四 (9月9日)與中國國家主席習近平進行了7個月以來的首次通話，確保兩個大國之間的「競爭」不會變成「沖突」。

一位美國政府高級官員告訴法新社記者，在這次通話中，拜登傳達的信息是，美國希望確保「動態保持競爭」，在未來不會出現任何情況使雙方轉向「無意的沖突」。

中國官媒則報道，這次通話「就中美關系和雙方關心的有關問題進行了坦誠、深入、廣泛的戰略性溝通和交流」，還說習近平指出，「一段時間以來，美國采取的對華政策致使中美關系遭遇嚴重困難」，

這是兩位領導人自2月以來的首次通話，當時拜登上台不久，兩人交談了兩個小時。拜登政府官員說，這一次通話持續了90分鐘。

白宮表示，外交僵局是不可持續的，而且有潛在的危險，需要領導人在９日的通話中溝通。

白宮匿名官員告訴法新社：「我們歡迎激烈的競爭，但不希望這種競爭轉向沖突。」

該官員說，這次電話會議的目的是制定「護欄」，確保美國的行動不會被中國 「誤解」，以便能夠負責任地管理大國關系。

美中溝通不順暢

在兩國領導人此次通話前，美國與中國較低級別的溝通並不順利，特別是在3月份美國國務卿布林肯和中國高級官員在阿拉斯加安克雷奇會面時交流，雙方顯然是劍拔駑張、各說各話。

白宮匿名官員告訴法新社：「我們對於對方的行為不是很滿意」，這位官員指責中國人大多「不願意進行嚴肅或實質性的」會談，他說：「我們不認為這是負責任的國家的行為方式，特別是考慮到美中競爭的全球重要性。」

他也提到，面對美中僵局，「拜登總統明白直接與習主席接觸的重要性」。根據白宮在通話後的宣讀，拜登和習近平「討論了美中利益一致以及利益、價值觀和觀點不同的領域」。

該官員說，9日的通話集中在「廣泛的戰略 」問題上，預計不會就懸而未決的問題或設立拜習首次峰會做出具體決定。

分歧越來越嚴重

白宮官員除了抱怨「中國的不公平和脅迫性貿易做法 」之外，中國對台灣和南海眾多島嶼的主權要求也加深了緊張關系。華盛頓還對中國拒絕配合世衛第二階段新冠病毒起源的調查感到憤怒。

但兩個大國發現，還是有些領域必須互相合作或至少協調，像是朝鮮核武發展和氣候危機方面等問題。

白宮表示，拜登和習近平討論了新冠疫情和氣候以及其他全球議題。拜登還提出了中國針對美國網絡攻擊的擔憂。

但這位高級官員說，周四的通話「不是為了找到某種突破性協議」，而是「關於保持溝通渠道的開放」，並結束以往關系忽冷忽熱的周期。他說:「我們的目標是，在美國和中國之間真正達到一個穩定的狀態。」

他說，兩位領導人花了一些時間談論過去的共同經歷，語氣是 「尊重和坦誠的」，沒有 「說教」。

(法新社等)

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