快訊

強颱璨樹將侵台 彭啟明指周日這些地區有機會放颱風假

不滿被糾正 北藝大舍監抽完大麻開雙門賓士撞行政大樓

「無關自由」美擴大疫苗接種計畫囊括三分之二勞動人口

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國賓州費城為民眾施打疫苗。路透
美國賓州費城為民眾施打疫苗。路透

美國總統拜登9日擴大防疫行動，要求擁有百名以上員工之企業，所有員工都要施打疫苗，不然就要每周檢測病毒，違規的企業最高可罰1.4萬美元，全國近三分之二的勞動人口約8000萬人將受影響；拜登也簽署行政令，要求聯邦機構員工與包商的雇員均須接種新冠疫苗，不能以病毒檢測替代，不接種疫苗的聯邦雇員直接開除。

此外，大多數接受聯邦醫療保險(Medicare)或聯邦醫療補助(Medicaid)約5萬所醫療機構，參與協助低收入家庭學前學童啟蒙計畫(Head Start Program)、由國防部資助學校等機構員工，都必須接種疫苗。

拜登要求勞工部，規定擁有100人以上的企業，其員工都要施打疫苗，不然就要每周檢測病毒檢測，此舉預計影響人數約8000萬人；未遵守的企業罰款最高1.4萬美元。

拜登政府此舉可能侵犯州政府權限，喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)就推文表示，會窮盡法律手段，阻止拜登政府公然違法的舉動。

但白宮官員在背景說明時表示，遇到「重大危機」時，勞工部長有權採取保護勞工的特別行動。

拜登簽署行政命令，要求聯邦機構員工和包商雇員全面接種疫苗，不得以定期病毒檢測代替；白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示，除了醫療或宗教理由尋求豁免外，所有人都要在行政命令發布後75天內完成疫苗接種，否則就要被開除，預計影響人數為數百萬人。

「這無關自由或個人選擇，這是保護你自己、你身邊的人、和你一起工作的人、你在乎的以及你愛的人。」相較過去勸說民眾施打疫苗的拜登，9日的口氣明顯強硬說，「疫情政治(pandemic politics)使民眾生病，讓那些未接種疫苗的人死去。」

聯邦疾病防治中心(CDC)統計，超過2億人至少接種一劑疫苗，為美國總人口數的62.7%，12歲以上人口數的73.4%；完成接種新冠疫苗共1.7億人，占美國總人口數的53.4%，12歲以上人口數的62.5%。

根據CDC統計，8日新增病例數16.3萬，過去七天平均13.6萬；8日新增死亡數為1647例，過去七天平均死亡1076例；美聯社報導，與去年同期相較，日增感染數成長率達300%，住院數成長2.5倍，死亡人數近2倍。

目前約有8000萬人未接種疫苗，拜登說，「我們耐性正被消磨，拒絕打疫苗，讓所有人付出代價。」

拜登說，全國九成教職人員都已經完全接種疫苗，但他要求百分之百，呼籲各州州長比照辦理，並下令教育部備妥資金補助區域學校。

除了大規模施打疫苗，拜登也針對推廣快篩試劑提出做法，他援引國防生產法，下令增產快篩試劑及居家試劑，並要求大型零售商如沃爾瑪(Walmart)、亞馬遜(Amazon)和克羅格(Kroger)以成本價出售快篩試劑；另外，政府將花20億採購2.8億劑快篩試劑，分送社區健康中心、食物銀行與學校。

新冠疫苗 拜登 快篩

延伸閱讀

拜習終於第二度通話 拜登對美中官員協商無果表示失望

紐約州宣布 2035年起所有新款轎車、卡車須為零排放

習近平會對台動武嗎？美學者佛格森：從歷史來看不無可能

拜登將令大企業強制員工打疫苗或每周受測 估影響1億人

相關新聞

911恐攻20周年 倖存者曝心聲「只想裝沒事、很內疚」

美國911恐怖攻擊事件將滿20週年，但對曾親身經歷的人來說一切都彷彿昨日。作為911事件唯二從雙子星大廈倒塌中倖存下來的...

時隔7個月拜登、習近平再通話 確保開誠布公、競爭不致衝突

白宮9日晚間表示，美國總統拜登今日與中國大陸國家主席習近平通話，雙方願在利益重疊與價值觀分歧領域開誠布公，並討論兩國確保...

拜登將令大企業強制員工打疫苗或每周受測 估影響1億人

美國總統拜登將要求，全美各地員工數超過100人的企業須強制員工接種新冠疫苗，或每周接受檢測。他控制疫情的新努力還包括簽署...

「無關自由」美擴大疫苗接種計畫囊括三分之二勞動人口

美國總統拜登9日擴大防疫行動，要求擁有百名以上員工之企業，所有員工都要施打疫苗，不然就要每周檢測病毒，違規的企業最高可罰...

911事件20週年 客機衝撞世貿雙塔震撼全球

蓋達組織成員2001年9月11日劫持4架民航客機，衝撞世貿雙塔和五角大廈，奪走近3000條人命，也開啟了美國在阿富汗和中東多國歷時多年的反恐戰爭。 911恐怖攻擊是繼珍珠港事件後，外國勢力首次對美國領土造成重大傷亡的襲擊，也為社會大眾留下難以抹去的陰影，隨時間流逝殘存於世代記憶中。

童振源訪華府 盼僑胞體諒回台兩周隔離期限制

僑務委員會委員長童振源9日訪問華府，他綜合近日走訪各地僑社經驗表示，僑胞反應最多的還是兩周隔離期的問題，不過由於台灣疫苗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。