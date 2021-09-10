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時隔7個月拜登、習近平再通話 確保開誠布公、競爭不致衝突

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美聯社
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白宮9日晚間表示，美國總統拜登今日與中國大陸國家主席習近平通話，雙方願在利益重疊與價值觀分歧領域開誠布公，並討論兩國確保競爭不會轉向成衝突的責任。這是拜登擔任總統後，兩人第二度通話。

根據白宮發布的新聞摘要，拜習在電話中進行廣泛且戰略性討論，觸及雙方利益重疊之處，以及美中利益、價值觀和看法分歧的領域，兩人同意開誠布公地往來。

白宮表示，「正如拜登總統所說，這是美國持續負責任管控美中競爭的一部分」，拜登強調美國在全球及印太地區和平穩定和繁榮的持久利益。

白宮表示，兩國領導人討論了美中「確保競爭而不轉向成衝突」的責任。

今年2月10日為農曆新年除夕，拜登撥通賀年電話，向習近平關切北京不公平的經濟做法、鎮壓香港、侵犯新疆人權，以及包括台灣在內對區域日益獨斷的行動；兩位領導人就應對新冠肺炎大流行，以及全球公衛挑戰、氣候變遷、預防武器擴散等共同挑戰，交換意見。

相較前一次通話強調「美中分歧」並討論「美中合作」，這次白宮公布的通話內容，強調美中同意開誠布公，避免競爭上綱。

美國正運作於今年10月20國（G20）領導人會議上，促成拜習會，美國副國務卿薛曼（Wendy Sherman）7月底赴天津訪問，就被視為替領導人會面鋪路。

拜登 白宮 習近平

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