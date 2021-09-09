《德州心跳法案》正式上路，為何引發Lyft、Uber的反彈？

「女性的身體自主權，該交由誰來決定？」德州州政府在本月1日全面生效〈德州心跳法〉後，引發各界憤怒和震驚。然而，這項被視為全美最嚴苛的墮胎禁令正式上路後，為什麼引發美國共享乘車企業Lyft、Uber的反彈？

目前，9月 1日已在德州境內全面生效的〈德州心跳法〉（Texas Heartbeat Act），禁止婦女在懷孕6週後實行人工流產手術。

除非有立即性且需要緊急醫療的狀況之外，否則就連因性侵、強暴，或是遭性犯罪而受孕者也不例外。〈德州心跳法〉成為全美最嚴苛的墮胎法之一。

這一切得從5月中德州共和黨籍州長艾波特（Greg Abbott）簽署〈德州心跳法案〉說起。但反對團體在歷經3個半月的司法戰，還是無法讓美國聯邦最高法院出手。最後，該法案就依照公告約定於9月1日生效。

為何〈德州心跳法案〉受到各界撻伐？

過去，全美對於女性墮胎權都圍繞在命權派、選擇派的激辯中。而這次在德州生效的6週心跳法案中，主張反墮胎的「命權派」（Pro-Life）認為有心跳的胚胎即為「生命」。也就是說，孕期約6週胚胎心臟開始發育有心跳後，就被認定為生命，因此不適用於墮胎手術中。

然而，這樣的論點，顯然不被支持懷孕者本人意志的「選擇派」（Pro-Choice）所接受。他們認為6週墮胎禁令限制，明顯剝奪女性的身體自主權；再加上，在前6週的孕期裡，女性的懷孕徵兆並不明顯，大多數女性約在6～12週後，才能確認懷孕。

儘管〈德州心跳法〉生效後，雖引發各界抨擊，卻受到反墮胎保守派的大力支持。更使得美國6個共和黨領導的州決定跟進立法，包含北達科塔州、密西西比州、印第安納州、佛羅里達州、南達科塔州和阿肯色州，都似乎都打算跟進立法。

載送孕婦的司機恐連帶受罰，引發Lyft、Uber反彈！

根據〈德州心跳法〉，如果孕婦在懷孕6週後接受墮胎，可能不會被起訴。但是協助手術的人，包含醫生、支付手術費用者，以及在診所工作人員都可能連帶遭到起訴。

引發共享乘車企業反彈的，正是協助載運孕婦到診所接受墮胎的司機，也都可能遭到司法追究，甚至面臨高達1萬美元的罰款。

「旗下司機從來就不負責監控乘客的去向和理由。」Lyft也緊急發聲明強調。並點出該項法案的矛盾之處，想像一名司機，怎麼會知道因為載送一名乘客，而就構成違法事由；同樣的，乘客也不必向司機交代其乘車的原因。

為此，Lyft還成立辯護基金，將全額支付司機因〈德州心跳法〉，所產生的法律費用，更向美國計劃生育聯盟（PPFA）捐贈100萬美元。而主要競爭對手 Uber 也立即跟進這項政策。

目前美國民權聯盟、美國計劃生育協會，以及生育自主權中心等團體，都在8月30日向美國最高法院遞出緊急請求，但仍無法阻止〈德州心跳法〉的生效。未來，美國最高法院仍可能批准人權團體等請求，進而中止心跳法。

（作者／何晨瑋 本文出自2021.9.7《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）