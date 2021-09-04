拜登下令：解密「9‧11」襲擊相關文件

拜登周五（9月3日）簽署行政令，要求美國司法部等機構檢視、解密聯邦調查局針對2001年「9·11」恐怖襲擊事件的調查文件。

拜登當天發表聲明說：「我在競選總統時曾承諾確保有關2001年9月11日對美國的恐怖襲擊的文件解密的透明度。在那個悲慘日子的20周年到來之際，我履行這一承諾。」

該命令要求美國司法部長加蘭（Merrick Garland）在未來六個月內公開解密文件。司法部負責監管與聯邦調查局調查有關的文件解密的審視工作。

「9·11」恐襲事件的受害者家屬周四表示，他們懷疑聯邦調查局謊報或銷毀了將沙特阿拉伯與劫持者聯繫起來的證據，要求政府監管機構展開調查。在寫給美國司法部監察長霍洛維茨（Michael Horowitz）的信中，他們說：「有情況表明，一名或多名聯邦調查局官員可能有蓄意不當作為，意圖銷毀或隱瞞證據以避免暴露真相。」

沙特阿拉伯則表示完全沒有參與「9·11」劫機恐襲。

多年來，受害者親屬一直在推動政府公布更多FBI在調查中發現的信息。上月，許多受害者家庭曾表示，如果拜登不能解密他們認為將顯示沙特阿拉伯領導人支持該襲擊的文件，這位美國總統就該略過「9·11」20周年的紀念活動。

拜登將在下周紀念「9·11」20周年。 他在聲明中說：「我的心仍然與遭受苦難的『9·11』家庭同在，我的政府將繼續以尊重的態度與這些家庭保持接觸。在我們規劃前行時，我歡迎他們的聲音和洞察力。」

美國眾議院情報問題常設委員會主席希夫（Adam Schiff）說，他支持拜登的決定。他在一份聲明中說：「當那個可怕日子的20周年來臨之際，那些受害者家屬和所有美國人都有權知道完整的故事。時過境遷，曾經對洩露消息來源和調查方法的擔憂已經緩解。」

（路透社）

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