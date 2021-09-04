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美國追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國擬開放輝瑞（Pfizer）疫苗接種者追加施打疫苗。 路透
美國擬開放輝瑞（Pfizer）疫苗接種者追加施打疫苗。 路透

美國20日起將開放部分民眾施打新冠疫苗，紐約時報3日報導，公衛官員向白宮建議，追加施打新冠疫苗計畫只針對輝瑞（Pfizer）疫苗接種者。

美國總統拜登日前宣布，自9月20日起，民眾接種輝瑞或莫德納（Moderna）疫苗滿8個月，就可以再打第三針；追加施打計畫由聯邦疾病防治中心（CDC）和美國食品藥物管理局（FDA）決定。

紐時報導，CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）和FDA代理局長伍德考克（Janet Woodcock）2日向白宮新冠疫情協調官齊安茲（Jeff Zients）報告，近期內只會確定是否推薦輝瑞疫苗接種者補打一劑新冠疫苗。

新聞媒體Axios報導，主管機關認為需要花更多時間評估，對民眾施打第三針莫德納疫苗的適當性；主管機關FDA和CDC上周完成對輝瑞的追加疫苗作業申請，莫德納正在進行申請程序。

紐時報導，追加施打接種計畫延遲的原因之一，在於主管機關需要更多時間確認莫德納第三劑的劑量；知情官員指出，莫德納向FDA提出的授權文件數據不足。

紐時報導，拜登政府此舉將造成民眾困惑，認為聯邦抗疫政策陷入混亂。

新冠疫苗 輝瑞 拜登

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