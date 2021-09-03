拜登信仰虔誠卻支持墮胎？發言人嗆男記者「沒懷過孕」

美國最嚴格的反墮胎法案1日在德州生效，拜登總統發布聲明指一定「保護並捍衛」墮胎權。一位男性記者2日就此向白宮發言人莎琪提問，質疑拜登自身的的天主教信仰教導墮胎在道德上是錯誤的，但他為何卻支持墮胎時，莎琪指拜登相信墮胎是女人的權利，隨後更直接駁斥「你也從來沒懷過孕」。

根據國會山莊報與白宮釋出的逐字稿，這位男記者來自天主教媒體《永恆聖言電視網》（EWTN），當他直指女性墮胎與天主教信仰的衝突時，莎琪答稱拜登「相信這是一個女性的權利，這是一個女人的身體，這是她的選擇權」。

EWTN記者接著追問，「他（拜登）相信誰應該替未出生的孩子著想？」時，莎琪先答稱他相信「這該由一名女性負責去做出這些決定，由一名女性跟她的醫師去做出這些決定」，接著手比向EWTN記者嗆道，「我知道你從未面臨過這些抉擇，也從來沒懷過孕，但對於那些面臨過這些抉擇的女性來說，這是一件極為困難的事情」。

莎琪最後表示，「總統相信她們的權利應被尊重」，隨後就拒絕EWTN記者再繼續提問。