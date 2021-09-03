可能少了關鍵一票 民主黨參議員促暫緩3.5兆美元法案

扮演關鍵角色的溫和派民主黨參議員曼欽（Joe Manchin），周四呼籲民主黨同僚應對總統拜登推動的3.5兆美元稅收與支出計畫予以「策略性暫停」，這可能對民主黨預計未來幾周在參院通過這項計畫帶來挑戰。

曼欽常與黨內同僚意見不同，且與共和黨參議員聯手。曼欽1日出席自家選區西維吉尼亞州商會舉辦的活動時表示，通膨飆升，加上美國從阿富汗撤軍後的國家安全不確定性，意味有必要放慢腳步，且可能須重新考慮這項基建計畫。

曼欽說：「按下暫停鍵，讓我們坐下來，看看發生什麼。我們還有很多事情要做，真的很多事情。我認為這會是審慎、明智的做法。」

民主黨的參眾兩院領袖和委員會主席正制定這項經濟方案的細節，目標是在國會新會期開始後的幾周內通過。

曼欽的這一票至關重要，考慮到50位共和黨參議員一致反對這項計畫，所有50位民主黨參議員須全數支持該計畫，以利副總統賀錦麗投下打破僵局的一票，以51票同意票通過此案。