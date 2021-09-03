美眾院版國防授權法 支持對台軍售與美台軍事交流

美國聯邦眾議院軍事委員會2日凌晨通過2022財年國防授權法（NDAA）；朝野國會議員提案加碼預算以應對中國大陸與俄羅斯，國會也重申支持台灣自我防衛，包括對台軍售與美台軍事交流，提供美台軍事互操作性和強化台灣後備能量。

軍委會通過，明年度國防預算總額達7780億美元；經過16小時的討論與表決，軍委會在2日凌晨2時30分審查完竣明年度的國防授權法；相較今年度國防預算7410億美元、拜登政府提案要求7530億美元，眾院版的國防預算略增，建議增加預算的除了民主黨的軍委會主席史密斯（Adam Smith），還有共和黨首席議員羅傑斯（Mike Rogers）。

羅傑斯表示，拜登總統提出的國防預算跟不上中俄步調，由國會補上，他提議加碼250億美元，獲得14位民主黨議員支持；史密斯在研擬草案時，提案增加太平洋威懾倡議（Pacific Deterrence Initiative）的預算規模，要求國防預算必須為其提供至少62億美元。

初審法案待整理，根據軍委會日前公布的法案摘要，有關中國大陸部分，國會支持美國對印太地區的堅定承諾，包括加固聯盟與夥伴關係，以嚇阻中方侵略和惡意行動，以及持續在印太地區投資軍力與軍事部署。

國會也透過法案重申支持台灣防衛，包括發展有能力的、準備就緒的現代軍事力量，確保台灣維持足夠自我防衛能力。

草案指出，支持美國對台軍售，協助台灣發展不對稱戰力；確保美方及時評估並回應台灣的軍售需求；支持美台進行實地訓練與軍事演習，包括強化防衛計畫合作、提高美台軍事互操作性與強化台灣後備能量。

此外，國會要求國防部長向國會提出「中國在拉美和加勒比海地區擴大影響力」和「中國軍事與安全發展」的相關報告。

有關俄羅斯，草案摘要指出，國會強烈支持美國對北約和歐盟夥伴的承諾，要求國防部每兩年報告一次俄羅斯針對美國軍事聯盟及夥伴關係的影響活動報告，並通過援助烏克蘭安全預算2.75億美元。

史密斯在法案通過後發表聲明表示，今年的國防授權法聚焦改革國防部以便更好地嚇阻對手，並透過投資新興技術取得關鍵優勢，國防未來仰賴於國會對於國防需求的判斷，以及如何滿足需求，期待持續與兩黨成員合作，應對美國的國內外威脅。

參議院版的國防授權法7月22日在參院軍委會通過，接下來兩院的法案分別要送兩院院會表決，交兩院協商，並回到各自院會，分別表決確認支持協商後版本，才會送美國總統簽署生效。