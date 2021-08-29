老公戴綠帽？美夫婦好奇驗DNA 驚曝幼子生父另有其人

DNA檢測套組近年在歐美國家掀起風潮，卻同時爆出不少「事故」。美國傳媒報導，猶他州夫婦純粹貪玩買了DNA檢測套組，惟一個月後收到結果令人驚訝，因發現12歲幼子生父竟另有其人，不過爸爸肯定自己無「戴綠帽」，因為幼子是透過試管嬰兒療程（即體外人工受孕，英文簡稱 IVF）懷上的。輾轉下夫婦找到了孩子生父，一查下發現兩個家庭在10多年前曾到過同一診所做試管嬰兒療程，懷疑事件是診所出錯導致。

DNA檢測技術愈來愈方便，只需郵寄樣本就能完成，不少外國人有興趣知道自己的血統資料而一家人做檢測，但亦爆出不少「家變」事件。美媒近日報導，猶他州鹽湖城夫婦范納（Vanner Johnson）和唐娜（Donna Johnson），因為貪玩買了「23andMe」的DNA測試盒，但一個月後收到結果時完全笑不出來。

范納和唐娜因為貪玩買外國流行的DNA檢測套組玩，竟揭發幼子生父另有其人。圖／截自abc新聞

結果頁面上顯示，現年12歲幼子的母親確實是唐娜，但父親身份竟然不明，長子突然和次子變做同母異父兄弟。正當有人聯想到涉及「綠帽」的出軌情節時，范納完全沒有懷疑妻子，事實上他們當年無法懷上第二胎，而2007年時他們接受試管嬰兒療程，故他們認為是過程中有其他人的精子讓唐娜的卵子受精。

范納接受美媒訪問承認，得知幼子生父另有其人時，一家人要克服很多負面情緒，但他對兒子的愛完全無變。兩夫婦知道真相1年後才向兒子坦白，解釋他是試管嬰兒，「結果我們這樣做時發生了些事情，實際上我不是你親生父親」，他很記得兒子告訴他，即使如此仍然會愛他。

范納和唐娜當年因無法懷上第二胎，去做試管嬰兒療程，認為是診所出錯，致其他人的精子令唐娜的卵受精。圖／截自abc新聞

夫婦其後透過另1個檢測服務「Ancestry 」，找出兒子生父，發現是個叫德文（Devin McNei）的男子，范納形容自己做了一生最瘋狂的事情，他告訴陌生人「我相信你很可能是我兒子的生父」。一問下果然他們夫婦都做過試管嬰兒療程，德文一開始不太相信，但細節愈來愈多，例如他們當年都曾去過猶他大學生殖醫學中心，而對照時間資料，兩個家庭10多年前曾試過同時到診所。

德文一家住在科羅拉多州，知道兩家人有所連繫後，他們不時FaceTime及發郵件，更試過出來見面，孩子們一同玩耍，努力正面看待這種特殊情況。他們認為事件是診所方面出錯，呼籲大家想做試管嬰兒療情時要保持警惕，又希望其他考慮試管療兒療程的民眾不會面對同樣的經歷。兩家庭最後決定一同向猶他大學生殖醫學中心提出訴訟。

猶他大學回覆美媒指，無法評論進入了司法程序的案件，若有患者對治療有疑問，他們會評估治療程序，並盡力防止再發生同類事件。

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文章授權轉載自《香港01》