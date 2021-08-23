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川普演說「鼓勵打疫苗」！台下「川粉」狂噓、嘲笑

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
美國前總統川普21日晚上在阿拉巴馬州舉行競選活動，期間他告訴支持者「我建議接種疫苗」，遭到台下民眾回以噓聲和嘲笑。法新社
美國前總統川普21日晚上在阿拉巴馬州舉行競選活動，期間他告訴支持者「我建議接種疫苗」，遭到台下民眾回以噓聲和嘲笑。法新社

美國前總統川普（Donald Trump）21日晚上在阿拉巴馬州舉行競選活動，期間他告訴支持者「我建議接種疫苗」，遭到台下民眾回以噓聲和嘲笑。

「衛報」報導，這位前總統在阿拉巴馬州發表講說，表示「這座城市正在努力應對疫情」，阿拉巴馬州目前也受到新冠Delta病毒株的肆虐。

川普在演說中提到「我完全相信你們的自由意志，我知道，你們是自由的，你們必須做你們該做的」，接著說道「但我建議大家接種疫苗，我已經接種了，效果很好，去接種疫苗吧」。

不過台下「川粉」這時卻報以噓聲和嘲笑，川普只能緩頰地說道「沒關係、沒關係、很好、你們有你們的自由」，不過他仍說「但我碰巧接種了疫苗，如果它不起作用，你們會是第一個知道的人」。

在這場競選活動之前，地方當局曾表示他們擔心會造成「大型傳播現場」。據報導，該市律師薩特菲爾德（Luke Satterfield）表示「我們希望盡可能多地預防與新冠病毒有關的事情，以便我們的醫院可以利用其資源專注於疫情及其變種，我們不想給他們帶來任何額外的壓力」。

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