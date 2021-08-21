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拜登提名資深外交官和芝加哥前市長 駐北京、東京

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國總統拜登將提名前國務次卿伯恩斯出任駐中國大陸大使。美聯社
美國總統拜登將提名前國務次卿伯恩斯出任駐中國大陸大使。美聯社

白宮20日宣布，美國總統拜登將提名國務院前次卿伯恩斯(Nicholas Burns)出任駐中國大陸大使、芝加哥前市長伊曼紐(Rahm Emanuel)出任駐日本大使；伯恩斯表示，若得到參議院同意，將致力於美中戰略競爭及雙邊關係的挑戰。

這是26年來，美國總統再次提名一位職業外交官出任駐北京大使；伯恩斯的外交經驗豐富，熟稔法語、阿拉伯語和希臘語；路透報導，伯恩斯不是中國專家，前四位駐北京大使也不是，而伯恩斯和拜登關係密切，長期擔任其外交政策顧問。

伯恩斯表示，若得到參議院確認，他期待重返公共服務領域，並致力於美國和中華人民共和國間的戰略競爭，以及雙邊關係關鍵點下所面臨的其他困難與複雜的挑戰。

路透細數伯恩斯上台的第一個新問題，就是神學士接掌阿富汗以及美國自阿富汗撤軍的亂局，因這牽動民眾質疑美國政府，將重心轉移到印太地區對抗中國大陸的能力。

此外，路透還提到，美中兩國在貿易、科技、新冠病毒、台灣和南海等問題上都存在分歧，相互指責對方蓄意挑釁。

65歲的伯恩斯為退休外交官，目前為哈佛大學甘迺迪政府學院外交實務與國際關係教授，也是智庫阿斯本(Aspen)研究所執行長；在布希政府任內，曾任負責政治事務的國務次卿與駐北大西洋公約組織(NATO)大使，也曾任柯林頓政府國務院發言人與駐希臘大使。

白宮在被提名人簡介中強化伯恩斯的「中國經驗」，指他擔任次卿期間，在阿富汗、聯合國制裁伊朗、北韓，及美國印太政策等不同議題上，與中方政府共事；在阿斯本研究所期間，他推動與中央黨校的政策對話，並就當前美中關係進行教學、寫作和演講。

白宮 希臘 柯林頓

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