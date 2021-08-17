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歌手鮑伯迪倫爆醜聞 女性控「56年前遭施暴還性虐待」
一項新的訴訟指控稱，美國著名民謠歌手鮑伯迪倫（Bob Dylan）曾在1965年對一名12歲女孩實施性虐待，還曾對她使用毒品和酒精。
「衛報」報導，該訴訟稱，迪倫與原告「成為朋友並建立了情感聯繫」，曼哈頓最高法院的文件中顯示，原告化名為「JC」，現為居住在康乃狄克州的68歲婦女，指控當時23歲或24歲的迪倫「利用他作為音樂家的地位，通過扶養JC來獲得她的信任、並獲得對她的控制權，作為他對她進行性騷擾和虐待的計劃的一部分」。
根據訴狀，迪倫與JC建立了「聯繫」，以「降低她對性虐待她的壓抑，再加上提供毒品、酒精和身體暴力威脅，讓JC在情感上和心理上一直到今日都受到傷害」。訴訟中還提到迪倫多次虐待JC，並徹底影響她的情緒，其中包括抑鬱、羞辱和焦慮，這些影響「具有永久性和持久性，使原告無法進行正常日常活動」。
JC目前正就襲擊、毆打、非法監禁和造成情緒困擾的指控尋求未指明的損害賠償和陪審團審判。現年80歲的迪倫的發言人16日告訴衛報「JC的說法不真實，迪倫將進行辯護」。
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