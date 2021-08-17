不會重蹈越戰覆轍 拜登：阿富汗撤軍責任我來承擔

美國總統拜登16日在白宮針對阿富汗情勢發表談話，他承認神學士接管阿富汗的速度高於美國預期，不過他無法也不會要求美軍為他國內戰無止境作戰，他堅決支持撤軍決定，並強調撤軍責任由他承擔，不會將問題留給下一位美國總統。

針對阿富汗任務，拜登說，20年來有成功也犯了很多錯誤，美國打擊阿富汗境內基地組織的恐怖威脅和狙殺賓拉登是成功的，數十年來努力改造阿富汗的目標卻沒有。

拜登說，十年前美軍就抓到賓拉登了，美國在阿富汗的任務，不是打造一個國家或集中式民主政體，直到今天，美國在阿富汗唯一關鍵國家利益就是預防對美國本土的恐怖攻擊，如今恐怖組織已經擴散到世界其他地區，美國也應與實際俱進有效打擊。

拜登說，他是接手阿富汗問題的第四位美國總統，在他之前有民主黨總統、也有共和黨總統，美軍全面撤軍是川普政府和神學士達成的協議，原本要求的是今年5月1日完成撤退，當時拜登上台不過三個月時間。

「我是第四位處理這個議題的總統，我不會把這個責任留給第五位美國總統，我也不會誤導美國人民說，再給阿富汗多點時間一切就會截然不同。」拜登說，「我不會迴避美國當前面臨且如何繼續往前邁進的責任，我是美國總統，責任由我承擔。」

拜登說，對於當前面臨的情況，他深感悲痛，但不後悔「結束美國在阿富汗作戰，持續專注於美國在世界其他地方反恐任務」的決定。

拜登說，他曾向美國人民承諾，會以美國總統身分結束美軍在阿富汗的作戰；即便情況艱難混亂，極不完美，他都會恪守承諾。

「我不會要求英勇的美國軍人為一場早該結束的戰爭繼續冒險」，拜登說，美國領導人在越南戰爭這麼做，他不會在阿富汗重道覆轍。