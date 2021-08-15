係金A！打完疫苗帳戶多2782萬元 真相曝光女大生爽翻

新冠肺炎蔓延全球，如今各種變異株不斷出現，讓各國無不加緊提高民眾疫苗的接種率，有些國家為了鼓勵人民踴躍施打疫苗，還會祭出各種獎勵措施，美國北卡羅萊納州政府就推出打疫苗可抽獎活動，就有一名女學生接種完疫苗後，竟然幸運獲得100萬美元（約新台幣2782萬元），讓她開心的表示要將這筆獎金用來支付學費。

綜合外媒報導，這名準備要上州立大學的18歲女學生查沃斯（Audrey Chavous），日前打完疫苗後，在電子郵件裡收到一封中獎訊息通知，起先她還有些懷疑，以為是垃圾郵件，後來才知道原來這是真的，自己竟然是因為打疫苗而抽中了100萬美元。

事實上這是北卡政府為了提升疫苗施打率，從5月開始所祭出的獎勵活動，接種疫苗者就可以獲得25美元（約新台幣700元）的獎勵，但因為Delta變異株的肆虐，州長庫柏（Roy Cooper）在7月宣布將獎金提高到100萬美元，符合資格並完成登記接種者就有機會抽中大獎，而在查沃斯之前已有2人幸運獲得，她是第三人。

查沃斯在獲知中獎之後，表示一開始以為是詐騙，後來知道「係金A」，興奮地說「我無法用言語來形容我有多開心」。她說將把這筆錢拿來支付學費，攻讀並完成碩士學位，希望將來能成為一名家庭婚姻治療師。查沃斯還表示自己能理解有些人懷疑疫苗的態度，但她認為疫苗的好處多於壞處，對於想恢復以前正常生活的人來說是非常重要的，因此鼓勵民眾還是能踴躍施打。