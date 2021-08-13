秦剛見美副國務卿 稱台灣是中美關系「最敏感問題」

美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）美國時間12日會見中國新任駐美國大使秦剛，秦剛會後表示，他在會談中向舍曼強調，台灣問題是中美關系中最重要丶最敏感的問題，並明確闡述了中方立場。

曾任中國副外長的秦剛7月28日赴美履新，上任甫滿2周。在美中關系緊張之際，秦剛12日赴美國國務院拜會副國務卿舍曼，這是他赴美後首度到國務院洽公，也是接任駐美大使職務以來，首度與美方高層面對面接觸。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）事後發布新聞說明表示，舍曼回顧了她上個月在天津和中方官員會談時的議題，並表達美國對持續討論的承諾。舍曼會後也在推特上表示，她在會談中歡迎秦剛來到華府，並強調：「我們仍致力於持續對話」。

舍曼雖未透露更多關於兩人會談細節，但7月26日她訪問中國，在天津舉行的中美副外長會談中火藥味十足，當時有關新冠病毒溯源丶台灣丶涉疆丶涉港丶南海等議題都在會中被提及。

秦剛會後在步出國務院時接受記者采訪，秦剛在會見結束後對記者表示，雙方談得很深入，也很坦誠，充分交換了意見。雙方一致認為，中美雙邊關系非常重要，要通過對話溝通解決問題，管控好分歧和矛盾，改善兩國關系。

他說：「我們要盡可能做出努力來減少麻煩，管控好分歧和矛盾，擴大合作，事情很多，一步一步來一點點做起。」

記者追問是否談到台灣議題，秦剛說：「當然談到了，這是雙邊關系丶中美關系最重要最敏感的問題」，他也向舍曼重申中方在台灣問題上的立場。

新華社報導稱，秦剛感謝美方為其履職提供支持和協助，表示當前中美關系站在新的十字路口，將按照兩國元首今年除夕通話的精神，加強同美方的及時溝通對話，努力推動理性丶穩定可控丶建設性的中美關系。

（路透社丶中央社丶新華社丶聯合報）

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