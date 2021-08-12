美參議員提開放App市場法案 想打破蘋果、Google壟斷

美國參議院兩黨議員周三（11日）提出一項新法案，目標為目前被蘋果（Apple）和Google壟斷的應用程式（app）市場帶來更多競爭。App開發商早已向國會抱怨這兩家公司涉嫌不公平對待；議員所提的法案希望改變現行的市場營運模式，將影響蘋果與Google在app商店的獲利能力。

法案名稱為「應用程式開放市場法案」（Open App Markets Act），由共和黨籍參議員Marsha Blackburn和民主黨籍的Richard Blumenthal、Amy Klobuchar率領提出。

法案中規定諸如蘋果和Google這樣的app商店經營者，不能限制店內上架的app的發行條件，開發商得自由決定要不要使用app內購買支付系統。

法案也不准app商店經營者禁止開發商與app用戶溝通「合法的經商交易方案」，也不可以處罰開發商以另外的系統提供不同售價。開發商向議員陳情的一大重點就是，蘋果和Google的app商店，不容許app開發商規避要交給app商店的費用，而向用戶廣告較低的價格。

「應用程式開放市場法案」目的在維持app商店不致令特定開發商權益受損，且要容納第三方的app商店在其平台之上。目前Google的安卓系統用戶可以有第三方app商店，但蘋果系統用戶只能由蘋果自己的app商店平台上，下載app。

至於蘋果特別在意的「側面加載」（sideload），這項新提的法案亦規定app要能夠被側載。蘋果一直主張，如果開放側載，會危及其手機用戶的資訊安全。

法案領銜提案人Blumenthal在CNBC的訪談中駁斥蘋果和Google以保護用戶安全與隱私為由，加強管控其app商店運作。他說，這只是「維護他們壟斷地位的託詞」。