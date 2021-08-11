美參院通過基建法案 眾院表決充滿未知數

美國參議院10日批准了拜登政府提出的1.2萬億美元的基礎建設計劃，如果該計劃在順利通過眾議院的表決，這將被視為拜登上任後最大的一個勝利之一。這項計畫專注在修復國家道路丶橋梁丶港口和互聯網連接，參議院在三分之一的共和黨議員都投下支持票的情況下，以69票對30票通過了該草案。

未來幾周，美國的眾議院將針對該措施進行決定性的投票，但由於掌握些微多數優勢的民主黨內部出現分歧，所以這項計畫的前景仍充滿不確定性。在該措施通過參議院的投票後，民主黨參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)稱贊拜登在上任僅七個月後就讓十多年來第一個重大基礎建設方案在獲得兩黨支持下順利通過。

舒默說：「這是一條漫長而曲折的道路，但我們一直在堅持。美國人民現在將看到幾十年來政府對基礎建設最有力的資金投入。」

這項雄心勃勃的計劃提供了5500億美元的聯邦預算，計畫將用於交通基礎設施丶高速互聯網和應對氣候變化的相關措施上。該計劃的總額相當於西班牙2020年的國內生產總值，主要依賴於已經撥出的其他公共資金。

然而，該項目是否能通過眾議院的表決目前仍充滿不確定性，因為民主黨內部的進步派和溫和派之間已經產生了裂痕。相關談判可能會被拖延，等到今年秋天才進行最終投票。

全面性的國內議程

這項基礎建設方案是拜登寄望以超過4萬億美元的聯邦開支來改造美國的計畫的主要一部分。接下來，民主黨將嘗試在國會通過一個獨立的丶3.5萬億美元的預算框架，內容包含對健康丶教育丶應對氣候變化和擴大社會福利等項目進行投資

參議院的預算委員會主席丶獨立參議員桑德斯（Bernie Sanders）本周表示，這個預算決議將是自（富蘭克林-德拉諾-羅斯福總統）和20世紀30年代的新政以來，對勞動人民丶老年人丶兒童丶病人和窮人最有影響的一項立法。

民主黨的國會領導人打算使用一個被稱為和解的快速程序來通過這項預算決議，該程序允許與預算有關的立法以簡單多數的方式表決通過。由於共和黨議員預計將聯合起來反對這項更廣泛的預算案，所以這代表參議院內每個民主黨議員都需要支持該方案。拜登已經敦促國會落實他的優先事項，他在上個月曾說：「我們不能不進行這些投資。」

此外，美國國務卿布林肯9日在參議院針對基礎建設法案表決前也發表談話，表示中國等對手正透過大量投資基礎建設拉近與美國的距離，所以他希望美國能在國內進行更多投資，才能藉此與中國與俄羅斯等對手競爭。

上周末，拜登在參議院表決前的最後一刻呼籲國會通過基礎建設計畫，他在推特上說，這代表了對美國基礎設施的歷史性的投資。然而，前共和黨總統特朗普稱這項法案為「恥辱」，指出這將給拜登帶來勝利，並威脅要對投票給它的共和黨議員進行政治報復。

在這種威脅下，三名參與基礎設施談判的共和黨參議員宣布他們不會投票支持該計劃，其中一人缺席了會議。但是，共和黨的參議院領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 對該計劃投了贊成票，因為他意識到該計劃受到大量選民的支持，因為他們厭倦美國政府忽視更新國家公路的重要性。

(法新社、美聯社)

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