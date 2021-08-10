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美國職缺比求職者人數多逾100萬 雇主求才花招百出
美國勞動市場出現一種奇特現象：當前全美工作職缺比求職者人數多逾100萬個，促使雇主花招百出，提供各種員工福利，以吸引人才。
美國勞工部公布的報告顯示，7月求職者人數約870萬人，而求職網站Indeed估計，截至7月16日，全美公司開出約980萬個職缺。
為了吸引人才，美國企業使出渾身解數，包括發放獎金、提高工資及彈性工作，且隨著新冠肺炎疫情改變就業市場，這種趨勢可能會延續下去。
全球保險經紀和風險管理服務公司Gallagher剛剛發布的調查顯示，美國約有41%受訪雇主表示，正在祭出更多員工福利，19%受訪者甚至說提供寵物保險，預料未來兩年此一比率將進一步升至27%。
根據這項調查，有些業者也推出員工折扣、法律服務及身份盜竊保護服務，但71%受訪者指出，醫療福利仍是徵才的最大吸引力。
美國就業人數在近幾個月不斷飆升，根據7日的數據，美國7月非農就業人數增加94.3萬人，是去年8月以來最大增幅，但目前美國就業人數仍比去年2月疫情爆發前少610萬人。
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