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阿里巴巴性侵案：中國「酒桌文化」商場人肉潛規則？

影／美國遊客出遊遇到巨大棕熊 做對「這些事」全身而退

聯合新聞網 / 綜合報導
遊客遇到大棕熊，當下保持冷靜，沒有尖叫或做出大動作。圖／取自nypost
遊客遇到大棕熊，當下保持冷靜，沒有尖叫或做出大動作。圖／取自nypost

一群遊客在美國阿拉斯加遇到一隻大棕熊，他們當下保持冷靜，沒有尖叫或做出大動作，棕熊最後繞了一圈靜靜地離開。

44歲佛羅里達州房地產經紀人西西莉雅諾（Cara Siciliano）當時和另2對夫婦、1名水上飛機機長一起參觀卡特邁國家公園和自然保護區（Katmai Park）。拍下影片的西西莉雅諾表示：「同行的機長說他在這條小路上走了1000次，但從沒有見過這樣的事情！」

西西莉雅諾提到：「我很驚訝我似乎沒想像中害怕，我第一反應是仰望天空，確保上帝與我同在並祈禱，接著用手機拍下這段影片。」

這段30秒的影片拍到一隻最大可重達700多公斤、275公分高的阿拉斯加棕熊，以及站在碎石路旁如雕像般不動聲色的遊客們。遊客們都沒有表現驚慌失措的神情，只有機長以平緩的聲音對熊說：「嘿大男孩」、「嘿熊」，最後棕熊離開現場。

西西莉雅諾很驚訝機長跟熊的話語讓他們全身而退，尤其是這隻棕熊與他們相遇前，才剛跟另一隻熊打完架因此發出沉重的喘息聲。熊專家讚揚這群遊客遵循了國家公園管理局的建議，沒有尖叫或奔跑，緩慢移動，並用單調的聲音說話，讓牠知道人們在那裡不會帶來傷害。

@mrsb111

Incredible trip to Alaska we happen to encounter a bear walking right in front of us fortunately my seaplane captain kept everyone calm 🐻

♬ original sound - MrsB111

阿拉斯加 國家公園 保護區

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