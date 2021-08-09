美基建方案將表決 拜登盼獲跨黨共識

拜登的大灑幣政策只差臨門一腳！美國民主黨9日將就拜登的1兆基礎建設計畫與共和黨展開協商。民主黨團表示，雖然他們可單獨通過，但此案最好還

是要獲得共和黨支持。共和黨內雖有人支持，不過影響力很大的川普幫仍反對。拜登希望藉由此計畫，重新帶動美國經濟發展，並更新老舊的基礎建設。

有望順利通過

根據《半島電視台》報導，美國參議院9日開始將針對拜登1兆美元的基礎建設計畫進行最終協商。民主黨參議院領袖舒默表示，法案有容易通過與困難通過兩種方式，民主黨可以全黨一致加副總統即可突破僵局通過法案，但總統希望此方案能獲得跨黨派共識，因此會積極協商。

共和黨負責協商的參議員卡西迪（他曾參與彈劾川普）表示，目前約有17位左右的共和黨參議員願意支持法案，他們也希望法案儘速通過。不過前駐日大使、共和黨田納西州參議員，也是川普忠實盟友的海格提則認為，此案無需如此急就章通過，前總統川普也發表聲明譴責基建法案。

親川議員：不急

但《CNN》提到，由於法案加速審核需要全部參議員簽名同意才行，也讓拜登非常急，呼籲兩黨能再加速審核。海格提受訪時，雖強調並未阻擋法案，但德拉威爾州參議員康斯經過他身邊時，卻馬上插話說「就是你在阻擋法案」，雖然只是同事間的鬥嘴，但也顯示協商並未如外界想像樂觀。

此方案被拜登認定為「歷史性投資」，他希望藉此方案將美國境內的公路、鐵路、寬頻網路、飲用水系統與綠能基礎建設通通翻新，並藉由大量基礎建設帶動就業，挽救美國因疫情而飆高的失業率，還有多年未更新、老舊的鐵路、公路運輸系統。

拜登接下來還想推動社福法案，希望改革美國托幼、長照，讓許多在疫情中權益受損的弱勢族群獲得更多照顧，但此方案預計恐只有民主黨支持，小政府取向的共和黨恐不會輕易向拜登妥協。

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