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美國中央公園明星動物 貓頭鷹貝瑞車禍亡

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導
美國紐約中央公園一直相當受歡迎的褐斑林鴞「貝瑞」6日不幸與車輛相撞身亡。（photo by @LuckyJBunz via Twitter）
美國紐約中央公園一直相當受歡迎的褐斑林鴞「貝瑞」6日不幸與車輛相撞身亡。（photo by @LuckyJBunz via Twitter）

美國中央公園一隻相當知名的貓頭鷹貝瑞，6日凌晨與公園維護車輛相撞死亡，引發廣大網友哀悼。貝瑞去年在疫情期間入住中央公園，讓大批愛鳥者趨之若鶩，且有自己的社群媒體帳號。她6日的死訊也讓大批網友紛紛po出照片和影片，來紀念這隻中央公園明星住民。

根據美國《國家公共電台》報導，美國紐約的中央公園保護協會6日在推特上宣布，公園內一隻相當有名的橫斑林鴞「貝瑞」於凌晨兩點半與公園的維護車輛發生碰撞，而後不幸死亡。貝瑞是隻雌性橫斑林鴞，在2020年10月首次現蹤於中央公園內，是目前中央公園最受歡迎的一隻鳥。

儘管貓頭鷹是知名的夜行性動物，貝瑞卻常常在白天時出沒於中央公園之中。她時常在公園使用者看得到的地方「擺pose」，或是到水池裡玩水，親和力十足，也因此成為中央公園的一大看點。紐約市的資深賞鳥嚮導迪坎迪歐就表示，中央公園一年最多只會有兩隻貓頭鷹，這才造就了貝瑞的高人氣。

《英國廣播公司》指出，貝瑞受歡迎到她甚至有自己的推特和IG帳號。而在中央公園宣佈她的死訊之後，社群媒體上也湧入大量的粉絲，用照片或影片悼念她的死亡。有網友就表示，他每天下班之後，總習慣到中央公園看看貝瑞，但昨晚開始只能透過照片回憶，因此非常感謝貝瑞在中央公園的時間，並願她安息。

除了悼念之外，許多網友也表達出憤怒，質疑為何中央公園的車輛會在許多夜行性動物覓食時在園內行駛，並要求園方給出相對應的解釋。對此，中央公園表示，該車輛是執行例行性勤務，且有遵循所有作業規範，包含時速不超過24公里，且有開啟所有的燈光與警示裝置。貝瑞的粉絲們也將於9日在貝瑞的家舉辦追思會。

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