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美加州女子持AK-47探出車外狂飆 網友：翻拍駭客任務？

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
美國加州舊金山警方公布照片顯示，當地一名女子探出狂飆車輛外，揮舞AK-47步槍。（擷取自Twitter）
美國加州舊金山警方公布照片顯示，當地一名女子探出狂飆車輛外，揮舞AK-47步槍。（擷取自Twitter）

英國太陽報報導，美國加州舊金山警方公布一張關於「當地非法餘興節目」照片，上月11日一名女子將身體探出狂飆的凱迪拉克汽車外，揮舞AK-47步槍。當時他們在當地巴內維爾德和麥金農大道狂飆。目前警方已在5日扣留車輛，但尚不清楚是否有逮捕持槍女子和同車司機。

這張照片引發網路許多討論，有人諷刺警方只扣留車輛不抓人，也有人開玩笑稱他們只是在翻拍電影「駭客任務：重裝上陣」著名場景。不過，自1980年代以來，餘興節目一直困擾加州灣區，當局將其定義為未被批准的車輛展示或賽車，吸引觀眾到空地或十字路口觀看。根據加州汽車相關法律，這是種犯罪行為，加州奧克蘭警局也成立相關單位取締。

舊金山

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