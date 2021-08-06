聽新聞
test
0:00 / 0:00
美加州女子持AK-47探出車外狂飆 網友：翻拍駭客任務？
英國太陽報報導，美國加州舊金山警方公布一張關於「當地非法餘興節目」照片，上月11日一名女子將身體探出狂飆的凱迪拉克汽車外，揮舞AK-47步槍。當時他們在當地巴內維爾德和麥金農大道狂飆。目前警方已在5日扣留車輛，但尚不清楚是否有逮捕持槍女子和同車司機。
這張照片引發網路許多討論，有人諷刺警方只扣留車輛不抓人，也有人開玩笑稱他們只是在翻拍電影「駭客任務：重裝上陣」著名場景。不過，自1980年代以來，餘興節目一直困擾加州灣區，當局將其定義為未被批准的車輛展示或賽車，吸引觀眾到空地或十字路口觀看。根據加州汽車相關法律，這是種犯罪行為，加州奧克蘭警局也成立相關單位取締。
On 7/11/2021, During an illegal exhibition of speed event at Barneveld & McKinnon, a passenger leaned out of a Cadi holding an AK47; see photo. SFPD Traffic Company personnel worked up a case, and seized this particular vehicle today. @SFPD @sfmta_muni @SFPDPerea pic.twitter.com/4disQpzziY— SFPDTrafficSafety (@SFTrafficSafety) August 5, 2021
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言