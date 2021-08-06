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這裡是舊金山還喀布爾？女子被拍到端著AK-47探出車窗

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
美國加州舊金山警局交通安全部門4日扣押一輛據信牽涉到「非法競速活動事件」的轎車，佐證照片則是一名端著步槍的女子從疾駛汽車探出身子。畫面翻攝：Twitter/SFTrafficSafety
美國加州舊金山警局交通安全部門4日扣押一輛據信牽涉到「非法競速活動事件」的轎車，佐證照片則是一名端著步槍的女子從疾駛汽車探出身子。畫面翻攝：Twitter/SFTrafficSafety

美國加州舊金山警局交通安全部門4日在推特宣布，已扣押一輛據信牽涉到「非法競速活動事件」（Illegal Exhibition of Speed Event）的轎車，佐證照片則是一名端著步槍的女子從疾駛汽車探出身子，吸引媒體與網友的關注。

根據舊金山交警發布的消息，此事發生在7月11日，照片可看到這名身分不明的女子似乎戴上口罩，從凱迪拉克轎車右前方乘客席的車窗探出身子時，雙手就握著AK-47步槍。另外一張照片則是該輛凱迪拉克轎車被拖吊車運走，一旁則有騎著摩托車的員警護送。

警方向記者表示，基於全案尚未結案且正積極調查中，目前無法進一步評論，也沒有回應是否有人被捕或女子是否開過槍。

根據報導，有網友對此不可置信地表示，「這不可能是真的，她是在拍電影嗎？」。也有一位網友則指出，「再跟我講暴力媒體怎麼不會引發這類事情！就像在看電影或電玩的預告片」，另一位網友開玩笑地指出，「新俠盜列車手看起棒透了」。

Twitter連結：https://twitter.com/SFTrafficSafety/status/1423072116753137665

舊金山

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