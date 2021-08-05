快訊

小S挺東奧國手風波 中共官媒聲援緩頰「她不是台獨」

辣個男人回來了！再戰2024先發行「川普卡」給川粉

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
川普團隊說，最死忠的川粉才拿得到官方的川普卡，而屆時的卡片樣式是由川粉從這四張設計中挑選。 圖片擷自Business Insider
川普團隊說，最死忠的川粉才拿得到官方的川普卡，而屆時的卡片樣式是由川粉從這四張設計中挑選。 圖片擷自Business Insider

去年敗選的川普不甘寂寞，對2024年大選躍躍欲試，也因此超前部署。川普團隊4日致函川粉，要求他們加入攜帶紅底金字「川普卡」的行列，不料此舉引來網友嘲笑，批評者還將「川普卡」的設計和極右派或納粹的圖像相提並論。

獨立報報導，川普去年敗選後，曾暗示可能還會投入2024年選戰，而川普團隊在4日寄募款信給川粉，讓他們在四張正面有川普簽名的卡片中選擇一張當作「川普卡」，因為川普認為這些設計都很好看，應該讓美國民眾決定，「他們總是知道什麼是最好的」。

川普在信中說，「川普卡」不僅是全美愛國者攜帶的物品，也是各位大力支持「拯救美國」運動的標誌，「你們獲得我全部的信任」。

推特上的批評人士認為，川普卡和邪教擁有的特點很像，而其中一張卡的設計有隻金色老鷹，也像是納粹德國的帝國之鷹圖徽。

近期YouGov民調數據顯示，儘管川粉提出的所有大選陰謀論都被徹底推翻，但共和黨受訪者中仍有66%的人相信川普才是去年大選的真正贏家。

然而，另據昆尼皮亞克大學（Quinnipiac）4日公布的民調顯示，每十名美國人就有六人認為，川普參選2024年大選對美國來說是件壞事。

川普 納粹

延伸閱讀

川普吸金力不減 上半年為共和黨募逾5600萬

便箋流出…川普曾施壓司法部：只要說選舉舞弊 剩下的交給我

拜登「妥協代替對抗」 操盤推川普未能辦到的基建案

捐了沒？ 川普任期最後半年 「捐薪承諾」成謎

相關新聞

美上周初領失業金人數連二減 持續申領者降至疫情以來新低

美國上周首度申領失業補助的人數比前一周少，符合市場預期，是連續第二周下滑，持續申領失業金人數則寫新冠肺炎疫情爆發以來新低...

在海豹部隊訓練5天就退訓 美攻擊艦縱火主嫌身分曝光

美國海軍兩棲攻擊艦「好人理查號」（USS Bonhomme Richard）2020年7月發生大火，最後因受創過重而除役...

一瓶消失的威士忌讓龐培歐捲入風波 美20年來首次調查外交禮物

美國國務院4日表示，日本政府2年多前送了一瓶價值5800美元（約新台幣16萬元）的高級威士忌給時任國務卿龐培歐（Mike Pompeo），但這瓶酒現在下落不明，正調查釐清中。龐培歐則透過律師表示，完全不知情。這樁涉及美日外交的洋酒案真相究竟為何？令人匪夷所思。

日本贈龐培歐16萬元威士忌不翼而飛 美政府要查

美國媒體今天報導，日本政府2019年曾將一瓶價值5800美元（約新台幣16萬元）的威士忌贈送給時任國務卿龐培歐，這瓶酒如...

德州廂型車翻覆10死20傷 疑超載非法移民

美國警方表示，德州南部今天發生車禍，一輛載著30人的廂型車翻覆，造成10人喪生，20人受傷，大多傷勢嚴重，據信車上許多是...

拜登提名冷戰時期鷹派策士之子出任駐波蘭大使

美國總統拜登今天提名美蘇冷戰時期鷹派策士布里辛斯基（Zbigniew Brzezinski）之子馬克出任駐波蘭大使，但據報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。