辣個男人回來了！再戰2024先發行「川普卡」給川粉

去年敗選的川普不甘寂寞，對2024年大選躍躍欲試，也因此超前部署。川普團隊4日致函川粉，要求他們加入攜帶紅底金字「川普卡」的行列，不料此舉引來網友嘲笑，批評者還將「川普卡」的設計和極右派或納粹的圖像相提並論。

獨立報報導，川普去年敗選後，曾暗示可能還會投入2024年選戰，而川普團隊在4日寄募款信給川粉，讓他們在四張正面有川普簽名的卡片中選擇一張當作「川普卡」，因為川普認為這些設計都很好看，應該讓美國民眾決定，「他們總是知道什麼是最好的」。

川普在信中說，「川普卡」不僅是全美愛國者攜帶的物品，也是各位大力支持「拯救美國」運動的標誌，「你們獲得我全部的信任」。

推特上的批評人士認為，川普卡和邪教擁有的特點很像，而其中一張卡的設計有隻金色老鷹，也像是納粹德國的帝國之鷹圖徽。

近期YouGov民調數據顯示，儘管川粉提出的所有大選陰謀論都被徹底推翻，但共和黨受訪者中仍有66%的人相信川普才是去年大選的真正贏家。

然而，另據昆尼皮亞克大學（Quinnipiac）4日公布的民調顯示，每十名美國人就有六人認為，川普參選2024年大選對美國來說是件壞事。