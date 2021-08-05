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在海豹部隊訓練5天就退訓 美攻擊艦縱火主嫌身分曝光

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
根據媒體取得法庭文件，水兵梅斯在海豹特種部隊開訓5天後就退訓，隨後被改派到「好人理查號」擔任一名「未指定水兵」。路透/Cover Images
根據媒體取得法庭文件，水兵梅斯在海豹特種部隊開訓5天後就退訓，隨後被改派到「好人理查號」擔任一名「未指定水兵」。路透/Cover Images

美國海軍兩棲攻擊艦「好人理查號」（USS Bonhomme Richard）2020年7月發生大火，最後因受創過重而除役銷毀，涉嫌縱火的水兵日前確定將面對刑事指控。根據《野獸日報》獨家取得的法庭文件，這名水兵在海豹特種部隊（Navy SEAL）訓練待上5天就退訓，且對海軍懷恨在心。

根據美國海軍犯罪調查處（NCIS）向法官申請搜索令檢附的陳述書，調查人員偵訊約177名水兵後，認定在「好人理查號」縱火的主要嫌犯是20歲水兵梅斯（Ryan Sawyer Mays）。多位水兵不是幾乎肯定目擊到梅斯在火災發生前出現在火場周圍，就是聽到他自言自語時說他有罪。一位水兵也證稱，有注意到該區域的消防設備似乎已被蓄意破壞。

梅斯的服役紀錄顯示，他在2019年加入美國海軍，原本有意在高級電子電腦領域接受培訓，之後「改變他的軍旅生涯目標要成為一名海豹特種部隊隊員」。但是開始海豹特種部隊訓練5天後，梅斯就退訓與被改派到「好人理查號」擔任一名「未指定水兵」（undesignated Seaman）。

陳述書指出，「根據海軍領導階層的說法，曾有志於成為一位海豹特種部隊隊員的水兵，之後發現自己服役於一個海軍軍艦上的更傳統角色時，士氣與行為常常非常考驗能力」，一位士官督導長「確認梅斯是一個顯示出鄙視權威與海軍的人」。

調查人員調閱梅斯現轉為私人的IG帳號，發現一篇貼文寫道「我愛早上的凝固汽油彈味道」，挖掘他的個人生活後也發現許多的危險訊號，像是梅斯證稱自己最近已跟一位女性水兵分手，因為他發現對方懷孕了，而自己不是父親，但調查人員事後發現雙方說法有著極大出入。

梅斯被控罪名為「在特殊海上與領土管轄範圍內縱火」、「用火破壞聯邦財產」與「不實陳述」。據海軍之前說明，如果轉而繼續進行軍法審判，梅斯將被控加重縱火與致使船艦或飛行器遭受危險。

美國海軍兩棲攻擊艦「好人理查號」因大火受創過重而除役銷毀，根據媒體取得法庭文件，調查人員認定艦上水兵梅斯（圖）涉有重嫌。畫面翻攝：MAILONLINE
美國海軍兩棲攻擊艦「好人理查號」因大火受創過重而除役銷毀，根據媒體取得法庭文件，調查人員認定艦上水兵梅斯（圖）涉有重嫌。畫面翻攝：MAILONLINE

海軍 特種部隊 縱火

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