快訊

影／新北雙溪火警2樓全面燃燒 1名女童受困搶救中

被批失誤太多才失金牌 戴資穎IG說重話「站在場上的不是你」

跨性別網紅疑性侵79歲失智母 涉亂倫罪面臨12年監禁

香港01 / 撰文：羅堃怡
YouTuber兼人氣網路漫畫家Christian Weston Chandler，因涉長期亂倫性侵79歲的失智母親遭警方逮捕。(YouTube/CwcvilleGuardian)
YouTuber兼人氣網路漫畫家Christian Weston Chandler，因涉長期亂倫性侵79歲的失智母親遭警方逮捕。(YouTube/CwcvilleGuardian)

美國一名39歲的跨性別YouTuber兼網路漫畫家Christian Weston Chandler，因為涉嫌長期亂倫性侵79歲的失智母親周日（1日）遭警方逮捕，面臨亂倫重罪起訴。

綜合外媒報道，美國39歲男子Christian Weston Chandler，是一名跨性別者，以化名「Chris Chan」創作漫畫與拍攝網路影片維生，YouTube上約有5萬粉絲。他以創造漫畫人物「Sonichu」而聞名。

據悉，上周五(7月30日)一個記錄和討論Christian Weston Chandler的網上論壇「Kiwi Farms」出現了一段8分鐘錄音，內容是自稱Christian Weston Chandler的人談論與母親的亂倫關係，那人談到：「我和她每隔3晚就會做一次，還在草地上做過。」甚至還描述其中細節，又指多年來一直對母親有性幻想，「是她跨出第一步，從一個吻開始」，又提到母親已79歲，且罹患失智症

錄音公開後，Christian Weston Chandler成為Twitter上的熱門話題。他在Twitter上回應：「今天真戲劇化，希望你們都遠離八卦謠言。」

其後警方收到大量對Christian Weston Chandler的舉報，故周日與社工安排一次「社福檢查」(Welfare Check)，並逮捕Christian Weston Chandler。警方指Christian Weston Chandler因一項亂倫重罪(Felony Incest)被關押等待審訊。而據當地法律，與父或母發生性關係最高可判處12年監禁。

延伸閱讀：

《鋼鍊》荒川弘解釋惡搞毛澤東理由：想畫那個國家不敢盜版的漫畫

Christian Louboutin代表作紅底高跟鞋　設計的出現竟是場意外？

文章授權轉載自《香港01》

失智症 性侵 YouTuber

延伸閱讀

妻懷孕時吃剩飯、婆婆吃掉月子餐 他被離婚求助遭網酸：放過她！

她替父辦灑葬後遇連日大雨 親戚竟脫口：妳爸被沖走了

妻怨人夫每天「蹲馬桶」近4小時 網一面倒：肯定有鬼

小機關就有用 前海軍陸戰隊員曝「防人闖旅館房間」撇步

相關新聞

跨性別網紅疑性侵79歲失智母 涉亂倫罪面臨12年監禁

美國一名39歲的跨性別YouTuber兼網路漫畫家Christian Weston Chandler，因為涉嫌長期亂倫性侵79歲的失智母親周日（1日）遭警方逮捕，面臨亂倫重罪起訴。

「防止走私槍枝氾濫」！墨西哥起訴美國6家槍枝製造商

墨西哥政府已對美國槍支製造商採取法律行動，將以前所未有的嘗試阻止槍枝「越過邊境」。美國製造的武器經常用於墨西哥當地的槍戰...

WHO要求富國暫緩追打疫苗以助窮國 美稱沒必要

路透4日報導，美國正在規畫若全面解除旅遊限制，要求所有外國旅客入境前均需完整接種疫苗。

紐約州長性騷11女 拜登籲辭職

紐約州檢察長辦公室三日公布一百六十五頁調查報告認定，民主黨籍紐約州長郭謨性騷擾十一名女性。調查公布後，美國總統拜登表示郭...

五角大廈外槍響 美國防部一度關閉

美國國防部所在的五角大廈附近公車轉運站三日上午發生槍擊事件，警方與嫌犯交火，且有一名警察身亡，五角大廈緊急關閉約一小時左...

紐約州州長郭謨涉嫌性侵 拜登籲其辭職

這是紐約總檢察長詹姆斯（Letita James）主持的一項調查得出的結論。在一份公開發布的168頁報告中，她寫道：「我們發現，（郭謨）州長對州政府的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。