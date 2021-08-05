跨性別網紅疑性侵79歲失智母 涉亂倫罪面臨12年監禁

美國一名39歲的跨性別YouTuber兼網路漫畫家Christian Weston Chandler，因為涉嫌長期亂倫性侵79歲的失智母親周日（1日）遭警方逮捕，面臨亂倫重罪起訴。

綜合外媒報道，美國39歲男子Christian Weston Chandler，是一名跨性別者，以化名「Chris Chan」創作漫畫與拍攝網路影片維生，YouTube上約有5萬粉絲。他以創造漫畫人物「Sonichu」而聞名。

據悉，上周五(7月30日)一個記錄和討論Christian Weston Chandler的網上論壇「Kiwi Farms」出現了一段8分鐘錄音，內容是自稱Christian Weston Chandler的人談論與母親的亂倫關係，那人談到：「我和她每隔3晚就會做一次，還在草地上做過。」甚至還描述其中細節，又指多年來一直對母親有性幻想，「是她跨出第一步，從一個吻開始」，又提到母親已79歲，且罹患失智症。

錄音公開後，Christian Weston Chandler成為Twitter上的熱門話題。他在Twitter上回應：「今天真戲劇化，希望你們都遠離八卦謠言。」

其後警方收到大量對Christian Weston Chandler的舉報，故周日與社工安排一次「社福檢查」(Welfare Check)，並逮捕Christian Weston Chandler。警方指Christian Weston Chandler因一項亂倫重罪(Felony Incest)被關押等待審訊。而據當地法律，與父或母發生性關係最高可判處12年監禁。

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文章授權轉載自《香港01》