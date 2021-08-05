WHO要求富國暫緩追打疫苗以助窮國 美稱沒必要

經過5個月的調查，紐約州檢察長辦公室3日公布紐約州長郭謨（Andrew Cuomo）性騷擾案的調查報告，這份長達165頁的報告，詳細記錄11名女性對郭謨的指控，包括9名前任和現任州政府員工，其中至少3人的證詞之前未曝光。郭謨在民主黨內的長期盟友、美國總統拜登已要求他辭職，民主黨大老群起攻之，由民主黨掌控的紐約州議會也將盡速彈劾他，使得已當了3任州長的郭謨深陷政治風暴。

2021-08-04 18:17