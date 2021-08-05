WHO要求富國暫緩追打疫苗以助窮國 美稱沒必要
路透4日報導，美國正在規畫若全面解除旅遊限制，要求所有外國旅客入境前均需完整接種疫苗。
為防止新冠變種Delta病毒傳播，一名白宮官員表示，拜登政府正規畫，在全面解除旅遊限制，世界各國旅客都能入境美國後，美國將要求外國旅客入境前，需要完整接種疫苗。
路透報導，拜登政府現階段還沒打算全面解除旅遊限制，是在為未來重新開放國際旅行預作準備。
此外，有關世界衛生組織（WHO）呼籲世界富國暫緩推動施打新冠追加疫苗，直到更多窮國能為人民接種疫苗，擴大全球疫苗普及率。
白宮發言人莎奇（Jen Psaki）表示，「這是錯誤選擇」，美國可以兩者並行。
莎奇說，美國昨天宣布剛剛達成對外捐贈1.1億劑里程碑，比起其他各國總和還多，美國疫苗充足能確保所有國人接種，也持續對外捐贈疫苗，美國可以同時做到這兩件事，不需要選擇。
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