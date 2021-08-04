紐約州州長郭謨涉嫌性侵 拜登籲其辭職

這是紐約總檢察長詹姆斯（Letita James）主持的一項調查得出的結論。在一份公開發布的168頁報告中，她寫道：「我們發現，（郭謨）州長對州政府的一些前任和現任女雇員有性騷擾行為，其中包括，違背當事人意願對其觸摸，以及發表冒犯性、性暗示言論，對女性構成敵對工作氛圍。」

詹姆斯總檢察長在新聞會上透露，調查過程中，檢方聽取了179名證人的證詞，審核了約7400件證據，在此基礎上呈現出有關郭謨州長的「讓人非常震驚但清晰的畫面」，即「令人不安的行為模式」。

暫無刑事後果

相關指控共來自11名女性。詹姆斯指出，她相信這些女性，感謝她們的勇氣。她強調，調查工作已告完成，報告本身不言自明。她指出，即使根據所公布的證據，可能導致單個刑事案，此為民事調查，不自動導致刑事後果，「下一步驟取決於州長本人、立法機構和公眾。」

官方調查公布後，郭謨州長再度否認所有指控。他通過影片表示，他希望公眾直接聽他的聲音：「我從來沒有不適當地接觸過任何人，也沒有不適當地接近過任何人。」

拜登呼籲郭謨辭職

總統拜登已籲請郭謨州長辭職。這位民主黨籍的白宮主人在談到這位紐約本黨同事時說：「我認為他應該辭職」。美國總統要求正式當選的州長辭職被認為極不尋常，而若當事人同屬一個政黨，便更不尋常。

美國參院民主黨多數派領袖舒默（Chuck Schumer）也發出類似呼籲。他和參議員吉利布蘭德（Kirsten Gillibrand）共同表示，「紐約人民應有更好的領導人」。舒默和吉利布蘭德均在參院代表紐約州。

國會眾院數名民主黨人也要求郭謨辭職，其中包括眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。

（美聯社，德新社）

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